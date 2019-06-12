吃貨就在身邊！　外送平台搶進5千億餐飲市場大餅

▲外送平台搶進5千億餐飲市場大餅。（圖／CFP）

消費中心／綜合報導

根據研究機構推估，2018 年台灣餐飲市場年營業額大約 4,700 億元，已經數年保持成長，目前外送市場大約占餐飲市場 5%，未來成長空間很大。在台灣外送平台業者包括最早進入的德商 foodpanda，還有 2015 年之後進入台灣的 honestbee、以及2016的Uber Eats等，紛紛搶進台灣市場，認為市場大有可為。

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▲「戶戶送」Deliveroo一次公開七家擁有隱藏版美食的餐廳。（圖／業者提供，下同）

外送市場雖然持續成長，不過競爭也同樣激烈，外送業者認為，平台業者同時面對終端消費者與餐飲品牌的需求，對消費者而言，在意的餐飲選擇的多樣性，以及下單之後到拿到餐點的時間與服務體驗，能否滿足期待，進而增加平台的黏著度是關鍵，能增加品牌曝光機會、配送服務網的綿密性都是關鍵。

而因應時事做食物變化也是增加點餐的誘因，像最近天氣逐漸轉熱，除了消暑冰品，民眾普遍開始追求高刺激的美食，單一口味已無法滿足大眾挑剔的味蕾，「戶戶送」Deliveroo一次公開七家擁有隱藏版美食的餐廳，號召吃貨好友們同聚嚐鮮，挑戰衝擊組合顛覆想像！

七家隱藏版美食的餐廳包括【芭娜娜咖啡】的花生培根可頌、【Selfish Burger喀漢堡】的蘋果雞漢堡、【壹號出口】的一球花生醬牛肉堡，以及【波波食堂雞蛋仔】的三星蔥芝士鴨雞蛋仔…等鹹甜美食。

除此之外，中西合併的餐點也同樣讓消費者享受味覺衝擊，像是【好滴咖啡】的義式三杯雞麵和打拋蛤蜊麵、【秋餐酒】的松露麻油雞燉飯，以及【HUHA創意粥品】的起司泡妞粥和檸檬奶油海鮮粥，想吃各種新潮美食只需一指下訂「戶戶送」Deliveroo，在這波熱浪中顛覆傳統思維，帶給消費者不一樣的美食新感受！