和父親最後告別！她收到火葬場7857元罰單　只因葬禮「超時48秒」

▲英國火葬場罰規千奇百怪。（示意圖／Pixabay）



實習記者陳妙津／綜合報導

英國一對姊妹日前為87歲父親舉辦葬禮時，為想好好與父親告別，並再一次摸摸棺槨，因此多耽誤了一些時間。沒想到在本週收到火葬場的超時罰單，48秒罰200英鎊（約台幣7857元），她們認為罰多少錢不是重點，但火葬場這種作法缺乏同情與理解，利用他人的悲傷賺錢非常卑鄙。

據《鏡報》報導，海莉（Hayley）和曼蒂（Mandy）為父親泰瑞（Terry James）在18日下午舉行葬禮，地點選址於英國格里姆斯比一處火葬場舉行，兩人在葬禮結束後與父親進行最後告別，沒想到近日卻收到火葬場寄來的超時罰單，原因是因為告別超時48秒，被罰需支付200英鎊（約台幣7857元）。

▲兩姊妹認為僅超過48秒而非十分鐘，卻遭罰款很不通人情。（示意圖／Pixabay）



兩姊妹說，她們並不想超支，但父親的葬禮是最後一場，不必擔心會延遲其他家屬的時間，而且火葬場人員允許她們可以與父親有段「安靜時刻」相處，卻沒想到會因為超時而收到罰單，「她們利用他人悲傷賺錢，這很卑鄙，即使罰款微不足道，但缺乏同理心。」

「我爸是個受歡迎的作曲家，87歲因病過世在醫院，葬禮時我們也很匆忙，但能跟他說再見是很特別的時刻。」曼迪表示，「時間僅超過48秒就收到罰單，我們如何知道誰的手錶才是準的？這很荒謬。」

當地議員布魯克斯則表示，議會將致力於廢除火葬場超時罰款規定，在廢止之前，希望火葬場以「常識」裁量是否需要罰款。