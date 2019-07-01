「懷孕8個月」26歲女遭惡徒刺殺　腹中胎兒命危搶救中

▲懷孕8個月的孕婦竟然遭人刺殺。（圖／翻攝自Facebook／Kellymary Fauvrelle）

國際中心／綜合報導

英國倫敦一名懷孕8個月的26歲女子，近日在街頭遭人持刀刺死，腹中胎兒被送到醫院急救，至今情況仍然十分危險，而這已是倫敦今年第64起兇殺案件，倫敦市長薩迪克汗(Sadiq Khan)也在推特上譴責兇徒惡行。警方目前已逮捕到一名37歲男以及一名29歲男，正在進行審訊中。

26歲女子佛維瑞爾(KellyMary Fauvrelle)上月29日凌晨，在倫敦南區克羅伊登(Croydon)的家中遭人刺殺。警方表示，當天凌晨6時30分接到報案，得知一名女子有心臟驟停的情況需要幫忙，但與護理人員抵達現場發現，佛維瑞爾身上有嚴重刀傷，雖然醫護人員盡了最大努力急救，受害人最後仍然當場死亡。

佛維瑞爾身亡後，腹中的男嬰被緊急剖腹出生後，病情十分危急，目前仍在醫院接受治療。鄰居表示，發生事件的房子一共有3名女子住在一起，其中1人懷孕，並養了一條小狗，當天凌晨3時30分，她因為聽到小狗的吠叫聲曾被吵醒，後來得知發生命案十分震驚。

警方當場逮捕了一名在場的37歲男，但後來已經釋放，又於同日逮捕了一名29歲男，目前以謀殺罪嫌進行調查，詳細案情仍待進一步調查中。倫敦近來治安問題頻傳，自6月14日至15日短短24小時內，接連發生5起隨機刺殺事件，如今再度發生慘案，倫敦市長薩迪克汗在推特上發文，「社會上對婦女的暴力行為近來十分流行，導致家庭中發生了像此案一樣的謀殺案，顯示出我們所面臨的問題是多麼嚴重，我為這名孩子祈禱，以及哀悼他不幸失去的母親。」

▼倫敦近來發生多起命案，倫敦市長薩迪克汗(Sadiq Khan)表示，警方將會盡力追兇。（圖／達志影像／美聯社）