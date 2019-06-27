保母「倒栽蔥」摔死1歲女嬰　傷心媽：虐童致死應視同殺人重懲

▲翁姓家長與友人案發後PO網路臉書社群，籲請社會大眾與親友，一起為翁姓女童集氣，希望病情能好轉，度過危險期，但最終事與願違。（圖／資料照，翻攝自臉書）

記者林悅／台南報導

台南林姓保母受託照顧1歲4個月翁姓女嬰，因受不了女嬰哭鬧，竟以「頭下腳上」方式倒抓甩動，導致女嬰重摔頭部重創不治身亡，一、二審法官依故意對兒童犯傷害致死罪將保母判刑13年，最高法院駁回上訴定讞，翁母得知結果強忍傷痛表示「不滿意，也只能接受」，並希望修法嚴懲虐童才能遏阻類似不幸再發生。

翁母對於林姓保母被判刑13年，上訴被最高法院駁回而定讞，對此她不滿意，但只能接受。她說，真的很不希望再有虐嬰事件發生，這個保母有合格證照、期間相處也一直沒有任何異狀，家長真的很難預防類似狀況，家長只有孩子離開視線，真的要特別謹慎小心。翁母指出虐嬰致死應視同殺人，希望修法嚴懲才能遏阻類似不幸再發生。

據了解，翁姓女嬰母親失去女兒後，在家人陪伴下面對傷痛，後來懷孕生下一男嬰，翁母原希望能夠再有女兒，惟再度懷孕生的是兒子，翁母還留下女兒的嬰兒床和玩具，她看著剛出生的兒子，雖然還會每天想起女兒，心中還是會很難過，但她終於能比較平靜地接受現實，孩子現在有媽媽幫忙照顧，她也可以安心。

判決指出，2016年12月翁姓家長找到合格登記在案的林姓保母，委託她照顧女嬰，女嬰父親是化學廠業務，月收入3萬多，母親是工廠作業員，月入不到3萬元，每月要花1萬5000元托育費，不料竟所托非人，托育才1個多月女兒就被弄得奄奄一息，進加護病房急救仍告不治。

2017年1月23日上午，女嬰父母如往常一樣送女兒到林女住處托育，林女供稱，女嬰在父母離開後哭鬧不休，她一時情緒發作，起意「教訓」女嬰，用右手將她頭下腳上抓起用力左右、前後甩動3次。但女嬰並未停止哭鬧，反而嚇得哭更大聲，林女情緒失控，又將女嬰倒著高舉130多公分，然後故意鬆手，讓女嬰墜落到舖有軟墊的地面，林女丈夫聽到碰撞聲，聞聲查看，抱起女嬰發現女嬰意識逐漸昏迷而停止哭泣，林女丈夫趕緊通知女嬰父親。

女嬰父母趕達，發現女兒舌頭有血絲，嘴唇發白、眼睛倒吊，立即開車送到奇美醫院急救，後續因瀰漫性腦髓壞死軟化、水腦症等嚴重腦傷、併發肺炎、神經性休克，翁父曾將過程PO網，萬名網友幫忙集氣，但急救一個多月仍無力回天，女嬰同年3月2日宣告不治。

檢方以殺人罪嫌起訴林女，一審、二審法院都依故意對兒童傷害致死罪判刑13年，林女不服上訴，三審最高法院認為原審判決無違誤，駁回上訴定讞。