「死刑+1」愛心正義哥直播涉虐嬰保母收押　百網友狂洗留言

▲台中單親媽女兒疑遭保母虐待，她PO出最難忘的照片不捨女兒受苦。（圖／翻攝自當事人臉書）



地方中心／台中報導

台中市太平區一名年僅1歲多的小女嬰疑似郭姓保母照料不當、施虐，21日突四肢癱軟昏厥，送醫搶救後目前仍無法自主呼吸，未來若成植物人母親已同意拔管；檢方調查後26日聲請羈押保母，而地院在下午裁定收押禁見；愛心正義哥守在現場堵人，第一時間就在粉專開直播，上百名網友湧入留言「死刑+1」要保母接受嚴厲判決。

愛心正義哥徐奕27日下午在臉書「協心臨時粉絲團」直播，他接受記者訪問時表示，一早就在法院門口堵人「要修理她」討公道；但下午2點開羈押庭時，郭姓保母在庭內不斷落淚、哽咽，但對於女童傷是如何造成仍交代不清，法官認為涉嫌重傷害罪，且有串證、滅證之虞，裁定予以羈押。

上百名網友也湧入直播中，不斷重複刷「死刑+1」以表憤怒，除此之外還有網友表示「老公一定也要連帶責任」、「希望司法能看到我們的心聲」、「還給妹妹一個公道」、「先鞭刑再死刑」、「保母他們夫妻一定會有報應」。

▼愛心正義哥徐奕直播涉虐嬰保母收押，上百名網友留言「死刑+1」。（圖／翻攝自協心臨時粉絲團）



▼直播主劉冠廷表示若保母輕判，將會繼續表達意見。（圖／Facebook／冠廷往事）



經營「冠廷往事」的直播主劉冠廷接受媒體訪問時則表示，希望法官可以重判，並希望才25歲的保母能在牢裡好好思考，如果法官背離社會期待輕判，他強調「一定會繼續表達意見」。

而女嬰經過醫院診斷後，不但左手臂骨折、胸口後背瘀傷，且腦部嚴重受創，顱內出血、腦神經斷裂，經緊急開刀取出腦內血塊後，目前昏迷指數僅有3；醫師後續評估，女嬰腦部達4分之3損傷，目前仍然無法自主呼吸，即便未來救活了，最好的情況就是「醒來但全身癱瘓」，或者是一輩子昏迷成為植物人，而女童母親已同意拔管，院方則強調仍會進行醫療程序，一切待醫師評定。

保母的鄭姓丈夫目前涉案程度仍待釐清，目前被限制出境，女童母親得知消息PO表示「寶貝，妳看到了嗎？」但女童爸爸則擔心夫妻倆恐怕早就串證，且女兒的手臂被扭斷，不太可能是保母一個人做到的，希望司法能夠也將丈夫羈押，還他們一個公道。

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▼郭姓保母遭羈押。（圖／東森新聞）



▼台中虐童案女童母親直播落淚。（圖／翻攝協心臨時粉絲團）