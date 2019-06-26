快訊／1歲女嬰疑遭虐「4分之3腦損」！檢警首度傳喚保母夫妻　訊後聲押禁見

▲1歲女嬰嚴重腦損，母親忍痛擬拔管。（圖／翻攝爆怨公社）

社會中心／綜合報導

台中市太平區一名年僅1歲多的小女嬰疑似郭姓保母照料不當、施虐，21日突四肢癱軟昏厥，送醫搶救後發現腦部嚴重受損、顱內出血，就連腦神經也斷裂，未來恐成植物人；案件曝光後，網友群情激憤，甚至號召到郭姓保母家討公道。如今檢警介入偵辦，26日晚間首度傳喚郭女夫妻到案說明，訊後裁定郭女丈夫限制出境，郭女則是聲請羈押禁見。

據社會局了解，該名女嬰來自單親家庭，平時皆由媽媽陳女獨自照料，但陳女忙於工作，約在1個多月前將女嬰委託由25歲的郭姓保母平日24小時照料，豈料21日上午8時許，郭女餵完奶後正準備要帶女嬰去洗澡，卻見其四肢癱軟陷入昏迷，嚇得急忙將女嬰送往醫院急救。

院方經診斷後，發現女嬰傷勢相當嚴重，不但左手臂骨折、胸口後背瘀傷，且腦部嚴重受創，顱內出血、腦神經斷裂，經緊急開刀取出腦內血塊後，目前昏迷指數僅有3；醫師後續評估，女嬰腦部達4分之3損傷，目前仍然無法自主呼吸，即便未來救活了，最好的情況就是「醒來但全身癱瘓」，或者是一輩子昏迷成為植物人。

陳母接獲噩耗後傷心欲絕，在與孩子的生父討論後，為了減輕女兒痛苦，決定在治療滿一周後，若孩子仍然無法自主呼吸，將會選擇拔管；同時陳母也聲淚俱下痛批郭姓保母，事發至今僅有傳來一封短訊，此後不聞不問，對於孩子為何會有如此嚴重的腦傷也解釋不清。

這起虐嬰疑案曝光後，立即點燃網友憤怒情緒，23日晚間還有直播主循線找到郭姓保母住處，並在其住家樓下開設直播，號召網友到場替女嬰討公道，過程中還丟擲雞蛋、撒冥紙，一度與現場警方爆發衝突。

如今整起案件再有新進展，檢方指出，近期已到郭姓保母住家搜索相關證物，調閱女嬰就醫紀錄，並在26日晚間首度傳喚郭姓保母、及其擔任警職的丈夫到案說明；台中地檢署襄閱謝謂誠表示，26日晚間檢方約談郭姓保母及鄭姓丈夫，檢察官認為保母涉及重傷害罪嫌，當場逮捕待日後開庭審理，而鄭姓丈夫則是限制出境。

▼郭姓保母目前已被撤銷保母執照，擔任警職的丈夫也被暫時停職接受調查。（圖／東森新聞）