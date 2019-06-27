太平遭虐女童是否拔管？　中國附醫：須依「醫療常規」非家屬說的算

▲女童母親直播坦言考慮拔管器捐。（圖／翻攝自Facebook／協心臨時粉絲團）

記者李忠憲／台中報導

太平1歲女童疑遭郭姓保母虐待，送醫後嚴重腦傷並插管在加護病房觀察，恐成植物人，女童母親直播時對外透露將考慮拔管、器捐，中國醫藥大學附設醫院則說，拔管器捐非家屬說的算，須依「醫療常規」依情況而定，女童仍屬治療中，需再觀察幾天。

太平傳出1歲女童遭虐重傷，女童母親及阿嬤25日晚間透過友人在臉書「協心臨時粉絲團」直播，表示目前女童最好的情況是癱瘓，最壞是腦死、植物人，「我一個單親媽媽有2個小孩，女兒受到這些虐待，我心裡也很難過，但我還有一個才2歲的兒子要照顧，不知道我一個人要怎麼承擔、承受，對未來要怎麼規劃。」

說到此處，女童母親忍不住哽咽落淚，直說「假如是你們碰上相同的情況該怎麼選擇？」，她只好無助地透過直播向網友尋求建議，協心臨時粉絲團的人員見狀，隨即邊安慰女童母親邊補充，「醫生有醫生的考量，各界有各界的考量，家屬的心聲卻沒有人知道。」

▲愛心正義哥徐奕援助台中虐嬰案。（圖／記者陳豐德翻攝）

外界紛紛關注女童是否會拔管器捐，但中國附醫日前就已表示，目前全力搶救女童中，家屬並沒有跟醫院談拔管器捐。院方27日補充說，拔管與否不是家屬說的算，而是要依據「醫療常規」，經過治療及觀察，醫師評估狀況符合條件才會徵詢家屬意見。女童目前處於搶救狀態，仍需觀察數天才能確認。

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