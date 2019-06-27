打擊假訊息！政院修法：散播動植物疫情謠言最高罰100萬

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者許展溢攝）

記者蔣婕妤／台北報導

打擊假消息！行政院會27日通過「動物傳染病防治條例部分條文」修正草案，為杜絕造謠風氣，新增規範處罰故意散播有關動物傳染病之謠言或不實訊息者，處新台幣5萬元至100萬元之罰鍰。

農委會表示，這次修法重點有三大部分，首先是將現行各項防檢疫作為予以明確化並賦予法源基礎，以利相關人員遵循，例如授權中央主管機關公告應施檢疫品目並訂定相關檢疫準則或條件；其次是新增對於網購平台販售境外應施檢疫物至國內時，應依輸出入動物檢疫機關之公告採取相關措施，例如加註警語，限制接取瀏覽或移除網頁等；另外，本次修法新增規範任何人不得故意散播有關動物傳染病之謠言或不實訊息。

農委會進一步說明，因應全球氣候變遷因素及新興動物疾病的發生，須強化邊境檢疫管理制度，這次修正草案依現行各項防檢疫實務作為，例如公告外國動物傳染病疫情狀態，訂定檢疫物輸入檢疫準則等調整文字內容，使輸入者容易瞭解並遵行，並賦予法源基礎。

此外，因應網路購物的風行，為規範網購平台販售境外應施動物檢疫物，新增條文規範電商業者販賣境外動物檢疫物，應依動物檢疫機關公告採取必要之措施，以降低疫病病原隨貨品運送散佈之風險，並明定違規者裁罰新臺幣3萬至15萬元之罰則。另外，為了杜絕造謠風氣，新增規範處罰「故意散播有關動物傳染病之謠言或不實訊息者，處新臺幣5萬元至100萬元之罰鍰」。

農委會指出，我國為非洲豬瘟之非疫區，且為世界動物衛生組織認定施打疫苗之口蹄疫非疫區，自107年7月1日起臺灣、澎湖及馬祖停止施打口蹄疫疫苗，如果一切順利，將於109年5月獲OIE認可為不施打口蹄疫疫苗非疫區，農委會呼籲國人配合政府各項防疫檢疫工作，全面圍堵非洲豬瘟及口蹄疫等重大動物傳染病入侵，共同守護我國農畜生產安全。