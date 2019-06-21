假訊息嚴重傷害民主！「打假行動」臉書、LINE、Google全加入



▲ Facebook公共政策陳奕儒經理分享臉書如何「打假」。（影／記者林育綾攝）



▲台北市電腦公會與5大網路平台合作，共同「打假」。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

面對不實訊息，除了法律更迫切需要平台的自律，行政院政務委員羅秉成也說「假消息對民主是非常大的傷害！」台北市電腦公會與各家主要網路平台業者合作，在今（21）日發布「不實訊息防制業者自律實踐準則」，包括Facebook、Google、LINE、Yahoo奇摩、批踢踢實業坊等民間網路平台全加入響應，依據自身產品服務、技術能力，就不實訊息防制進行各項打假措施。尤其個平台不約而同在「提升大眾識讀能力」努力，認為讓民眾學習辨別更為重要。

「不實訊息防制業者自律實踐準則」的擬定是由民間發動，以國際採認的「馬尼拉中介者責任原則」為基礎，透過4大方向包括：「建立不實訊息機制與相關防護」、「持續提升廣告透明管理」、「多方合作，建立和維護獨立、透明、公正的監督機制」、「協助提升民眾識別不識訊息之能力」，協助提升民眾識別不實訊息之能力。

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LINE啟動官方帳號「打假」

其中LINE在台擁有2,100萬月活躍用戶，許多人喜歡透過它轉傳各種訊息，當然也包含假消息，LINE台灣許惠嵐公共事務部總監表示，2019年正式啟動「LINE數位當責計劃」，主動設立「LINE訊息查證」官方帳號，讓用戶可以把「可疑的訊息」轉發到這個訊息查證帳號，讓串接在聊天機器人後端的查核機構進行查證。

另外LINE TODAY有「謠言破解專區」，匯聚民間查核機構之即時查證文和行政院澄清速報，提升擴散力；更將引進國外師資，攜手台灣媒體觀察教育基金會舉辦一系列媒體識讀教育宣導活動，提升閱聽眾的識讀與思辨的能力，全方位防制不實訊息。

Facebook移除、減少假消息，增加大眾識讀能力

Facebook公共政策陳奕儒經理表示，一直以來Facebook投入許多資源全面打擊假訊息，包含運用科技和人工審查為平台把關，強化平台辨別假訊息的能力，並主動分享辨別不實資訊的秘訣，提升社會大眾媒體識讀的能力。

Facebook也在台推動新聞誠信計劃，資助台灣媒體觀察教育基金會，發展客觀且具影響力的網路媒體可信度評價，提升社會大眾對於新聞素養的意識。同時今年宣布在台灣啟動「第三方事實查證機制」，與「台灣事實查核中心」合作遏止不實言論擴散。

Google提升台灣媒體識讀

Google公共政策與政府事務陳幼臻資深協理表示，Google多年來持續以各種課程與活動，就不實訊息之防制貢獻心力。繼去年首次在台啟動Google News Lab（新聞實驗室）事實查核訓練，廣邀近80位媒體從業人員參與，今年進一步擴大並深化其培訓計劃，於6月初與台灣事實查核中心合作，舉辦為期三天的《深度事實查核培訓營》。

多年來，Google舉辦相關活動、合作案、工作坊、補助項目、數位工具訓練等多元管道，為提升台灣媒體識讀、公民數位素養、網路安全習慣、事實查核等的全面精進，將隨時保持探究事實的自覺，並擴及至大眾。

Yahoo奇摩查證重大議題

Yahoo奇摩公共事務總監林煒鎔表示，Yahoo奇摩新聞頻道每天匯集來自200多家媒體內容合作夥伴、超過2,200則的新聞內容，以提供用戶多元觀點，另外在重大議題需要查證真偽時會與「台灣事實查核中心」合作。

批踢踢實業坊——首波參與自律實踐的唯一國內平台

批踢踢實業坊張哲宣總監也分享，將在既有板務分層自治架構下，積極訂定不實訊息防制政策，透過顯示IP來源國、刪除及杜絕虛假帳號、24小時看板警察制度，在有限資源內盡力最大努力防制不實訊息。批踢踢實業坊也是本次首波參與自律實踐的唯一國內平台，電腦公會這次特別邀請批踢踢實業坊共同推動自律行動，期待能成為國內網路平台自律防制不實訊息的領頭羊。



▲行政院政務委員羅秉成說，「假消息對民主是非常大的傷害！」（圖／記者林育綾攝）



行政院政務委員羅秉成則說，其實「沒人有信心能夠消滅所有假訊息」，不過提升大眾的識讀能力非常重要，他自己在去年大選、公投看見，期間充斥各種假訊息攻擊，「這對民主是很大的傷害」，他認為「自律」應要優先於法律，所謂的「言論自由」並不是惡意釋放假訊息。而許多平台業者也深受其害，遭到多方指責未負起應盡的社會責，如今很感謝參與的幾家平台業者的重視，在台灣推出自律實踐準則，未來政府也會持續協力。

行政院發言人Kolas Yotaka也提到，過去有大量、惡意、不實的訊息不斷發生，她同意「自律」應要優先於法律，法律是不得不的最後一步。而政府雖然沒有參與此次計畫，但絕對表達支持，感謝台北市電腦公會的「揭竿而起」為民主和真正的言論自由盡一份力。

台北市電腦公會黃益豐法務長在最後表示，未來將成立網路治理推動小組，召開會議，與相關政府單位建立組織性的對話與交流，分享討論國內外網路政策，持續推動業界自律，提升台灣媒體素養。



▲台北市電腦公會與各家主要網路平台業者合作，在今（21）日發布「不實訊息防制業者自律實踐準則」。（圖／記者林育綾攝）