防堵秋行軍蟲如臨大敵　花蓮發動跨局處與縣民合作防範疫情

▲民眾收集植物蟲害特徵照片及蟲體相片，提供發生地點及聯絡人資訊通報防檢局，於6月21日前經鑑定確為秋行軍蟲者，農委會將提供通報獎金新台幣1萬元。（圖／記者王兆麟翻攝）

記者王兆麟／花蓮報導

為防堵秋行軍蟲危害，花蓮縣政府13日成立秋行軍蟲疫情監控處理小組，由縣長徐榛蔚召開跨局處防治及分工會議，指示各單位加強宣導秋行軍蟲型態辨識、通報管道及防治方式，同步盤點與備妥相關防疫物資與機具，以供未來執行緊急防治處理及移動管制等工作。

防疫視同作戰，國內自6月8日接獲第一起發生於苗栗飛牛牧場秋行軍蟲確診案例後，在宜蘭縣頭城鎮及嘉義縣義竹鄉也陸續發生秋行軍蟲確診案例，徐榛蔚表示，推動防疫工作刻不容緩。

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花蓮縣府透過跨局處分工執行疫情監測、教育訓練、強化通報、物資整備及緊急防治處置，協調鄉鎮市公所及地區農會派員訪查所轄農作物產區，向農民宣導提高警覺及加強防範措施，並預備賜諾特、諾伐隆、氟大滅、剋安勃、護賽寧、依芬寧、硫敵克、蘇力菌等11種農藥，可供緊急防治作業使用。

花蓮縣政府呼籲民眾如有發現可疑害蟲，請收集植物蟲害特徵照片及蟲體相片，並提供發生地點及聯絡人資訊，透過防檢局專線0800-039-131、防檢局防疫小尖兵臉書或防檢局Line@進行通報並上傳照片、影像，於6月21日前經鑑定確為秋行軍蟲自然入侵危害屬實者，農委會將提供通報獎金新台幣1萬元。