快訊／民進黨立委挾人數優勢　大法官人事案4提名人表決過關

記者林銘翰／台北報導

立法院本週啟動司法院大法官同意權案相關審查程序，經過連續兩天審查被提名者楊惠欽、蔡宗珍、謝銘洋、呂太郎等4人的資格，27日上午在臨時會進行投票表決，在民進黨挾著多數席次的優勢下，四人最終都獲得過半票數同意，這起由總統蔡英文提名的大法官人事案正式拍版定案。

▲大法官被提名人同意權投票。（圖／記者屠惠剛攝）



由於現任四名大法官陳碧玉、黃璽君、羅昌發、湯德宗，任期將在9月30日屆滿，蔡英文在5月底提名司法院祕書長呂太郎、考選部部長蔡宗珍、台大法學系教授謝銘洋、高雄高等行政法院法官兼院長楊惠欽等為新任大法官，維持現有2男2女比例。

立法院臨時會27日上午9時由院長蘇嘉全宣布進行「司法院大法官被提名人同意權案投票」，過程採不記名投票，蘇嘉全於上午10時30分裁示開票，領票人數共71人，未領票42人，最終四人皆獲得過半票數，這四位全獲立法院同意的大法官被提名人預定10月就職，而未來15席大法官中，也將會有超過三分之二的席次是由蔡英文提名，若有釋憲案，這些法官人數也達到了三分之二門檻。

其中，楊惠欽以同意票67票、不同意票3票、無效票1票，呂太郎以同意票68票、不同意票1票、無效票1過關過關。至於較有爭議的蔡宗珍及謝銘洋，則也都以同意票71張、不同意票0張順利過關。

不過，國民黨團上午9時許也於議場門口召開記者會，表明黨團拒絕投票、拒絕為違反法治、民主的提名做背書，記者會結束後於議場門口宣布退場。

國民黨團總召曾銘宗表示，今天要進行大法官的投票，但是經過兩天的審議後，大家看到蔡英文提名的大法官意識形態非常濃厚，基本上不適格，並且強烈懷疑這些大法官通過後詞法能獨立行使職權，沒辦法作為憲法的最後守護者，因此黨團拒絕投票。

▼大法官被提名人同意權投票，國民黨團舉行記者會拒絕背書投票。（圖／記者屠惠剛攝）

