贊同設「罷工預告期」？　呂太郎：目前還沒有很強烈的心證

▲司法院大法官被提名人呂太郎。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院26日舉行全體委員會，繼續審查大法官被提名人謝銘洋、呂太郎人事同意權案。有鑒於近日長榮航空空服員罷工事件，國民黨立委許毓仁詢問呂太郎，是否贊成設有「罷工預告期」？對此，呂太郎回應「對於勞工預告期的有無目前我還沒有很強烈的心證。」

許毓仁指出，2016年華航罷工事件後，監察院糾正交通部，建議基於保障勞工權利行使，以及兼顧消費者保護原則，可推動罷工預告制度，不過目前勞動部仍無相關規劃，因此詢問呂太郎對行使勞工罷工預告制度看法為何？

▲國民黨立委許毓仁。（圖／記者屠惠剛攝）



呂太郎表示，罷工的預告制度在一些國家有，也有一些國家不採納，正反兩方各有觀點。贊成方主要認為要讓企業主與消費者能夠事先準備，必避免傷及消費者，不過反對方則認為這會使罷工效果大打折扣，對於勞工對抗企業主非常不利。呂太郎說，兩方觀點該如何調整與決定，還是要由行政部門提出規劃、經過立法院大會通過決定。

至於推動罷工預告制度是否有違憲疑慮？呂太郎說，作為大法官不可能對所有問題都了解，所以才會需要開庭、聽取專家鑑定人員的陳述來做判斷。他並說，罷工的預告期是勞工對抗企業主很重要的權利節制，不過包括預告期要多久、什麼樣行業、情況下允許，還是要看個案設計的法，「很難就這樣說這樣是合憲還是違憲」。

許毓仁也問呂太郎，是否贊成設置罷工預告期？對此，呂太郎僅說「對於勞工預告期有無目前我還沒有很強烈的心證」。

呂太郎也說，勞工權利的保護有很多途徑，他相信罷工一定是最不得已，除了罷工之外，包括勞動條件、勞基法等都是很重要的配套，目前台灣的工會組織確實沒有非常普遍，日後該如何發芽茁壯發展也不是大法官該管的，不過他對此樂觀其成。

另外，面對現正發生的長榮空服員罷工，許毓仁也問呂太郎最佳作法為何？呂太郎對此則認為，應該是「大家能夠進行協商，提出大家都可以接受的方案」。