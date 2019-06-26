限制言論　呂太郎：前提得符合憲法第23條規範的比例原則

▲司法院大法官被提名人呂太郎。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

立法院26日舉行全體委員會，繼續審查大法官被提名人謝銘洋、呂太郎人事同意權案。時代力量立委洪慈庸指出，近兩年可看出陸資大舉入侵台灣媒體，以台灣的民主自由來侵犯民主自由，詢問呂太郎應該如何界定言論自由？呂太郎表示，人民的言論自由受憲法保障，法律也可對言論自由加以限制，但前提是要符合憲法第23條規範的比例原則。

洪慈庸指出，上週由民間發起之「反紅色媒體」遊行，可以看出近兩年陸資大舉入侵台灣媒體，不斷以台灣的民主自由來侵犯民主自由，眼看國外已經有防衛民主的機制，台灣卻還需要再凝聚共識，詢問呂太郎該如何界定言論自由之界線？

▲時代力量立委洪慈庸。（圖／記者屠惠剛攝）

呂太郎表示，人民享有言論自由，是基於憲法所保障的基本權利，要限制憲法所保障的人民權利，僅能依照憲法第23條「除為防止妨礙他人自由、避免緊急危難、維持社會秩序，或增進公共利益所必要者外，不得以法律限制之」之規範。意即法律可以對言論自由加以限制，但是必須符合憲法第23條的比例原則來做個案判斷。

洪慈庸也問呂太郎，是否認同其前述之「防衛性民主機制」？對此，呂太郎說「這樣的理論作為政治訴求應該是沒問題」，不過進入大法官審查階段，還是要看防衛性的民主是採取什麼樣的方法。他舉例，過去在學說上經常用德國納粹做最好的例子，民選的政府選到最後變獨裁，不過不同時代、國家與憲法制度當然不能一概而論，在憲法的層次上還是要看第23條的要件是否具備與必要，否則人民的言論自由還是憲法所應該貫徹保障的基本權利。

此外，洪慈庸也問，倘若媒體之言論是以摧毀民主憲政體制與憲法價值為目的，這部分該如何看待？呂太郎則解釋，一般來說在言論自由的保障下並不會審查其動機或目的，這部分在早期廢除刑法的叛亂罪就已經很明白地闡述過，不能因為某種言語對國家不利就處以犯罪，因為在憲法的架構下，言論自由的保障是非常重要的一件事情。