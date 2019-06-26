法官法協商結束　司改會續推評鑑委員會應強化外部參與

▲立法院針對法官法修正草案協商。（圖／翻攝自民間司改會網頁）

記者吳銘峯／台北報導

立法院召開臨時會，院長蘇嘉全針對「《法官法》部分條文修正草案」召集朝野黨團協商，最後在24日對「陳玉珍條款」等達成共識，完成協商。對此，民間司改會認為這次協商結果仍未達到民間對於外部監督的要求，所以提出「評鑑委員會應強化外部參與」、「強化對裁判品質的監督」等四項訴求，供立法院參考。

對於這次法官法協商的結果，民間司改會26日發布聲明指出，《法官法》淘汰不適任法官檢察官的修法，一直是國人關注的司改議題，但在這次協商通過的版本，似乎仍未達到民間對於外部監督的要求。所以提出四項修法建議的訴求，希望立法院能通過「一部真正具有改革力道的法官法」。

這四項訴求中，外界最在意的就是「評鑑委員會應強化外部參與」，司改會指出，從司改國是會議起，這一直是《法官法》修法的主軸。民間版草案要求評鑑委員會應有非法律人過半，並應考量委員來源的多元性，以避免觀點偏狹、思考單一及無法同理弱勢的問題，但這樣的意見在協商時並沒有被採納，「我們在此要再度呼籲各位委員，外部的參與是挽回司法公信力的第一步，唯有向人民宣示法官檢察官淘汰，人民也有表示意見的權利，並非法律人官官相護，人民才有可能信任這樣的制度，進而信任司法。」

另外訴求中也提到，需要「強化對裁判品質的監督」。民間司改會認為，現行《法官法》規定「適用法律之見解」不得為法官個案評鑑的事由，「但一直以來，人民對司法的不滿，便包括了法官對事實的認定、適用法律及證據取捨的嚴重瑕疵，對人民權益產生嚴重侵害，若裁判品質無法加以監督，則難以提升人民對司法的信賴。」因此司改會希望，能修改本項規定為：「除有故意或重大過失之情形外，適用法律之見解，不得據為法官個案評鑑之事由。」透過裁判品質的監督，打造人民對司法的信賴。

而司改會也訴求，「刪除全面評核應有配套」、「擴大開放評鑑主體增加案源」，開放任何人皆可提起評鑑，將目標放在提升評鑑委員會的收案量，將全面評核的預算轉化為處理個案評鑑的能量，一旦個案評鑑的案量足夠，自然能從中發現不適任法官、檢察官，也才能在全面評核刪除後維持一定的監督力道。

