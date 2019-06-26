黃國昌嗆別再用「禮讓」吃豆腐　卓榮泰：合作！對未來合作高度期望

記者蔣婕妤／台北報導

去年未爭取新北市議員連任的民進黨中常委沈發惠，透過臉書正式宣布不爭取新北市第12選區（汐止等7區）立委提名，被視為民進黨將繼續禮讓時代力量立委黃國昌。沈發惠26日出席民進黨中常會前表示，不是禮讓，而是讓黨有更大空間作布局。民進黨主席卓榮泰回應指出，對於跟時代力量未來合作抱持著高度期望。

沈發惠不選立委，黃國昌辦公室表示，去年，沈發惠說要選立委不選議員，對記者提問的回覆是尊重；今年，民進黨說要徵召沈發惠，對記者提問的回覆還是尊重；針對沈發惠宣布不選，答案沒改變，還是尊重；尊重每個政黨的決定，但請不要再用「禮讓」吃豆腐，三年多了，應該夠了。

對於黃國昌說法，卓榮泰回應，針對艱困選區，黨中央第一個是尊重同志的參選意願，如果有好的合作對象也願意來談，不過要以黨對黨、正式規格來談，之前和時代力量只是兩位秘書長禮貌性的接觸，沒有談到實質問題，沈發惠地方經營大家有目共睹，未來布局還需要策略小組再來討論。

卓榮泰強調，目前還沒跟時代力量談到合作問題，不過對於未來合作抱持高度期望，他也解釋，並不是因為時代力量不支持蔡英文才不願合作，只是雙方還有內部意願問題要再做掌握了解。至於黃國昌稱不要用禮讓吃豆腐，卓榮泰表示贊同，認為應該要用合作比較好。

▲卓榮泰。（圖／記者李毓康攝）