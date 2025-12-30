　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

勞保撥補法制化！立院三讀勞工保險條例　政府負最後支付責任

▲立法院副院長江啟臣落槌三讀人工智慧基本法草案。（圖／記者林敬旻攝）

▲立法院副院長江啟臣。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

立法院今（30日）三讀通過《勞工保險條例》修正案，正式將政府撥補勞保法制化，明定中央政府負最後支付責任，條文施行後至少每3年檢討財務；同時通過附帶決議，要求勞動部應向行政院積極爭取，政府持續撥補的金額不低於過去年度撥補的金額，持續編預算挹注勞保基金。

勞工保險局今年公布勞保精算報告指出，在政府持續撥補，以及勞保基金投資績效表現不錯，破產年限從2028年延至2031年，破產危機再延後三年，但潛藏負債攀升至12.23兆元。

根據三讀通過條文，勞工保險基金來源包含政府撥補金額、其他財源挹注及相關收入，依照政府財政及勞保財務狀況，每年由中央主管機關編列預算撥補，如果遇有當年度保險費收入少於保險給付支出情形，中央政府應該有適當經費撥入或補助。

三讀條文也明定，勞工保險財務由中央政府負最後支付責任，而在此項修正條文施行後，中央主管機關應該至少每3年檢討勞保財務。

三讀條文增訂，勞保保費、滯納金排除債務免責相關法律，條文施行前未繳清保費及滯納金，應該適用排除債務免責規定，勞保局暫行拒絕給付，經過繳清欠費後勞保局應該依照規定發給。

另，為了避免勞工紓困貸款成為強制執行標的，三讀條文也增訂，申請勞工貸款得檢具保險人出具證明文件，在金融機構開立專戶專供存入貸款本金。
 

12/28 全台詐欺最新數據

立院三讀詐防條例！　增禁奢條款、教唆未滿18歲加重刑罰

立院三讀修正《鐵路法》　攻擊鐵路人員可關3年、致死處無期徒刑

買電動車優惠！立院三讀貨物稅條例　延長免稅至2030年底

下班途中遭砍「2條件」可領職災給付　勞保局：須5年內主動申請

藍白提彈劾賴清德　他點真正目的：逼總統赴立院說明

買電動車優惠！立院三讀貨物稅條例　延長免稅至2030年底

買電動車優惠！立院三讀貨物稅條例　延長免稅至2030年底

下班途中遭砍「2條件」可領職災給付　勞保局：須5年內主動申請

下班途中遭砍「2條件」可領職災給付　勞保局：須5年內主動申請

藍白提彈劾賴清德　他點真正目的：逼總統赴立院說明

藍白提彈劾賴清德　他點真正目的：逼總統赴立院說明

