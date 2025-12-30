　
政治

稱幽靈連署遭追殺！國民黨嗆小案大辦　成立司法律師團護黨工

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨今（30日）召開「司法正義律師團成立」記者會，文傳會主委吳宗憲表示，民進黨完全執政時推出的反滲透法跟國安法，裡面條文語意不清，導致2024年很多人被傳喚跟逮捕；再來國民黨連署罷免時也遭偽造文書大量搜索，但過往偽造文書若沒有涉及其他犯罪的話，在法定量刑上都是易科罰金，這樣的情況還被大量逮捕，甚至要戴電子腳鐐。國民黨抗議時還被青鳥嗆犯罪不用抓嗎？但任何程序要有正義啊！別濫用司法，偽造文書不該小案大辦。

吳宗憲說，國民黨募集非常多的有志之士成立「司法正義律師團」，到目前為止，第一階段有超過 70 位的執業律師加入，將來還會陸陸續續有其他律師加入，也有很多律師現在正在聯繫中，相信人數還會增加中。他首先向這些法律人致上最高的敬意與感謝，尤其當前司法氣氛如此高壓、政治力大力介入的情況下，還願意站出來用自己的專業來守護社會的正義，這不是一個容易的選擇，也不是毫無風險的決定。

吳宗憲並說明，中央黨部或各地方黨部有非常多黨工都遇到司法問題，因此，黨中央積極籌建律師團，並將其繼續壯大，也會輔導各地方黨部成立律師團，讓中央與地方的黨工、支持者在面對司法案件時，提供最專業的建議，讓其於法律程序上面不受到侵害，給黨工們與支持者最佳的保障與專業的後盾。

葉慶元直指「中華民國的法治正面臨一個非常黑暗的時刻」，行政院院長於覆議失敗後，即使《憲法增修條文》第三條明文規定，院長應即接受覆議失敗的結果，必須去實施相關法律，但行政院長可以說「我拒絕」。此外，《憲法》第 72 條明文規定，總統收到立法院的咨文之後，10 日之內必須公布法律案，但總統可以說「我拒絕公布」。這都是很明顯的違法亂紀行為。身為法律人在這樣的時刻應該要站出來，一起捍衛民主制度與法治。他期許能與所有人民共同面對與對抗執政黨種種違法的行為，捍衛人民的權利。

江怡臻說明成立「司法正義律師團」，這 70 多位律師只是第一階段；感謝這 70 多位律師選擇一條最艱難的路，也正因為他們謹守律師的誓詞，堅持站在在野、站在手無寸鐵的民眾身邊，對抗國家機器的不公不義。這才是真正法律人的風骨，也才是台灣社會最需要的正義。

江怡臻諷刺，司法的刀不只對付在野黨，也用來清理自己人。賴清德不喜歡的黨內競爭者，不是被邊緣化，就是一個個等著被司法開刀，例如民進黨好幾連霸的立法委員林岱樺被搜索時喊出「政治干預司法，司法干預初選。」她強調，當司法成為賴清德政治鬥爭的工具，這不是「綠色恐怖」，什麼才是「綠色恐怖」？可預見2026 年縣市首長與議員選舉，賴清德的司法手段絕對會變本加厲，無所不用其極地動用檢調來剷除異己。

12/28 全台詐欺最新數據

