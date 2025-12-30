中共軍演影響逾10萬旅客　民進黨團：企圖昭然若揭、國際不會支持

▲民進黨團幹事長鍾佳濱。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

中國解放軍昨起展開「正義使命-2025」圍台軍演，並於上午8時至晚間6時在台海周邊劃設7處臨時危險區，進行實彈射擊及火箭發射演習。交通部民航局指出，此舉嚴重衝擊台北飛航情報區（FIR）多數航路，國內外共影響約941架次航班、逾10萬名旅客，航空公司已全面啟動繞道與應變措施。民進黨團幹事長鍾佳濱今（30日）表示，中共針對其他國家地區，用這種圍繞、封鎖方式軍演，還突然發布，不但企圖昭然若揭，武力行為也不會得到國際支持。

針對解放軍軍演影響航班，民進黨團幹事長鍾佳濱表示，正常的國家，其軍事演習是必要的，台灣也不例外，但中共軍演卻是非常臨時，違反世界民航組織的要求跟期待，因為民航班機有固定班次，只要是排定的軍演都可以事先安排。

鍾佳濱舉例，他的故鄉屏東經常有類似軍隊對海面的射擊，這些都會依照規定在一定時間前向鄉親公告，讓必要航行中的船隻或漁民可以避開。

鍾佳濱強調，任何國家從事軍事演習強化自我國防安全是必要的，但針對其他國家地區，用這種圍繞、封鎖式的方式，還突然發布，不但企圖昭然若揭，也讓國際感受到這個國家相當的不友善，且對他人不尊重，這種武力行為不會得到國際支持。