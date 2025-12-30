　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

中共軍演影響逾10萬旅客　民進黨團：企圖昭然若揭、國際不會支持

▲▼民進黨團幹事長鍾佳濱。（圖／記者詹詠淇攝）

▲民進黨團幹事長鍾佳濱。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

中國解放軍昨起展開「正義使命-2025」圍台軍演，並於上午8時至晚間6時在台海周邊劃設7處臨時危險區，進行實彈射擊及火箭發射演習。交通部民航局指出，此舉嚴重衝擊台北飛航情報區（FIR）多數航路，國內外共影響約941架次航班、逾10萬名旅客，航空公司已全面啟動繞道與應變措施。民進黨團幹事長鍾佳濱今（30日）表示，中共針對其他國家地區，用這種圍繞、封鎖方式軍演，還突然發布，不但企圖昭然若揭，武力行為也不會得到國際支持。

針對解放軍軍演影響航班，民進黨團幹事長鍾佳濱表示，正常的國家，其軍事演習是必要的，台灣也不例外，但中共軍演卻是非常臨時，違反世界民航組織的要求跟期待，因為民航班機有固定班次，只要是排定的軍演都可以事先安排。

鍾佳濱舉例，他的故鄉屏東經常有類似軍隊對海面的射擊，這些都會依照規定在一定時間前向鄉親公告，讓必要航行中的船隻或漁民可以避開。

鍾佳濱強調，任何國家從事軍事演習強化自我國防安全是必要的，但針對其他國家地區，用這種圍繞、封鎖式的方式，還突然發布，不但企圖昭然若揭，也讓國際感受到這個國家相當的不友善，且對他人不尊重，這種武力行為不會得到國際支持。

 
中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！
妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

