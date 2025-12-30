同住乾兒子下班喊「我回來了」！開房門驚見曹西平倒地已無心跳

記者陳以昇、莊智勝／台北報導

資深藝人曹西平驚傳29日深夜10時許於家中驟然辭世，享年66歲。據悉，曹西平平時與吳姓乾兒子(34歲)同住，吳男表示29日深夜10時30分下班返回三重住家時，原本想跟乾爸打聲招呼，沒想到一開房門，就見曹西平已經倒臥在地，沒有呼吸心跳，嚇得連忙報警。

▲曹西平曾指12月是感恩月，發長文回顧自己一生。（圖／翻攝自臉書）

據了解，曹西平父親是醫師，幼年時家境經濟寬裕，曹西平還有3個哥哥、1個弟弟，後又爆出爭產事件，兄弟為此反目，曹西平甚至數度公開在鏡頭前指責兄弟棄養父親，因此埋下兄弟不睦的種子，後老父晚年由曹西平一肩扛起照料，直到2005父親辭世，曹西平還為此傷心，淡出螢光幕數年。曹西平還曾在節目表示，與4位兄弟已多年不相往來，生前也找律師立好遺囑，計畫辭世後將所有名下積蓄、財產全給視如己出的乾兒子，不願讓曹家人介入處理。

27日宜蘭東部海域發生芮氏規模7.0地震時，曹西平還在社群發文，感觸寫下「ㄧ切交給老天爺的安排」，未料29日晚間竟驟然辭世。發現遺體的吳姓乾兒子表示，平時與曹同住，29日當天晚上10點半下班回到家中，本來想跟乾爸打聲招呼，告知「我回來了」，沒想到一打開房門，就看到曹西平倒在地板上，已經沒有呼吸心跳，嚇得急忙報警處理。

警方到場後，確認曹西平已經明顯死亡，經通知曹西平二哥後，對方拒絕出面處理，後續嘗試聯繫曹的其他兄弟，但均未獲回應。目前遺體暫時運往板橋殯儀館冰存，後續將待警方進一步刑事相驗，釐清死因。