傳國軍後備幹部在群組吹捧共軍　後指部：非現任輔導幹部已被退群

▲林秉宥29日上傳「內湖後備輔導中心」LINE群組對話截圖。（圖／翻攝自臉書／林秉宥）

記者蘇靖宸／台北報導

中共昨發動圍台軍演，卻傳出有國軍後備幹部在LINE群組中吹捧中國戰機性能、嘲諷台灣軍購政策等，讓民進黨新北市議員林秉宥看不下去。對此，國防部全動署後備指揮部今（30日）表示，經查為內湖區後備軍人輔導中心LINE群組中，2位非現任輔導幹部轉傳不當貼圖引發訾議，對於其發表的內容，後指部予以指正，目前已將人員移出群組，並要求所屬群組清查非輔導幹部成員應予移出。

林秉宥昨在臉書上傳3張LINE群組「內湖後備輔導中心」的對話截圖，內容涉及吹捧中國戰機性能、嘲諷台灣軍購政策及政治酸言。林秉宥表示，「有點不太想講，但台灣人的確是應該緊張一點，看看我們的後備幹部都在聯繫群組裡面發表什麼言論。看到民眾言必稱中華民國，門關起來每一個都是習盤子的好寶寶，這種保防工作，這種行政中立，嗯，不批評？」

對此，後指部30日回應，經查為台北市內湖區後備軍人輔導中心LINE群組中，2位非現任輔導幹部轉傳不當貼圖引發訾議，對於其發表的內容，後指部予以指正，目前已將人員移出群組，並要求所屬群組清查非輔導幹部成員應予移出，以避免類案。

後指部強調，後備輔導幹部肩負協助國防政策推動與凝聚後備戰力的重要任務，相關人員不論職務或身分，均應恪遵法令，堅守國家忠誠，並嚴守行政中立原則，任何影響國軍形象、混淆政治立場或損及社會信任的言行，均非後備體系所容許。