共軍無人機「俯瞰台北101」　粉專抓包：盜用台監視器畫面

記者柯沛辰／綜合報導

中國解放軍東部戰區「圍台軍演」進入第二天，前一晚在微博釋出影片，央視報導稱「無人機拍到台北101」，「隨時到台北」。不過，台灣軍事粉專抓包，所謂的「無人機空拍照」疑似擷取自台灣監視器，並後製加工，或根本是使用「超長焦鏡頭」從外海拍攝。

►共軍無人機俯瞰101？軍武粉專揭真相：3意圖製造「兵臨城下」恐慌

央視新聞微博29日轉發一段標示著「現場視頻」的10秒鐘影片，並配文「解放軍無人機視角看台北101大廈」、「解放軍無人機俯瞰台北101大廈畫面來了」及「解放軍演習現場畫面」等字眼。

粉專抓包「無人機視角」疑挪用碧山巖直播 網友聊天室開酸

不過，粉專「新‧二七部隊 New 27 Brigade」29日當晚就打臉，稱這些所謂的「無人機空拍照」根本是取自內湖碧山巖監視器，「是想撫慰自己玻璃心嗎？原來對岸央媒已經需要這樣搞雞鳴狗盜之行為洗地？要展示軍威，你們可以認真點嗎？」

監視器頻到出自YouTube頻道「Taipei Travel Live Cam 台北觀光即時影像」，是碧山巖開漳聖王廟的視角。許多網友得知後，紛紛湧入直播聊天室嘲諷：「好大台的無人機喔」、「這角度叫俯瞰？」、「這無人機飛得真穩」、「這就是傳說中的無人機直播嗎？」

另一軍事粉專分析：應是長焦拍攝

對此，另一軍事粉專「世界特種部隊與軍武資料庫」則分析指出，根據照片地理特徵，若無人機真的「飛越北部市區上空」，照片視角應是「由上而下」，但這張照片呈現的是「極度扁平」的視角，加上台北101看起來距離淡水河口非常近，是典型的「長焦壓縮感」，應是使用「超長焦鏡頭」從外海拍攝。