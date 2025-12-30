　
    • 　
>
政治

賴瑞隆批中共軍演「打臉雙城論壇」　點名柯志恩擋預算傷害高雄

▲▼稱衝突非霸凌被控遭出賣　賴瑞隆：尊重雙方家長共同聲明。（圖／記者賴文萱攝）

▲賴瑞隆開砲中共軍演「打臉雙城論壇」，點名柯志恩擋預算傷害高雄。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

表態角逐民進黨高雄市長提名的綠委賴瑞隆，今天舉辦「反對藍白卡預算 呼籲速審護高雄」記者會，他先是譴責中共環台軍演，並直言，在台北、上海雙城論壇後馬上進行，更是打臉鄭麗文、蔣萬安。他也點名代表國民黨參戰高雄市長的立委柯志恩配合阻擋總預算傷害高雄，要求她站出來說明。

賴瑞隆今日上午邀集高雄市議員邱俊憲、何權峰、湯詠瑜、張博洋及市議員參選人尹立、黃敬雅、黃偵琳等人，共同呼籲，反對藍白砍預算，呼籲速審護高雄，強調勿讓高雄城市發展與市民權益被迫承擔政治操作的代價。

賴瑞隆發聲譴責藍白阻擋國防預算，他說，今天開始中共第七次舉行了環台軍演，而且是在台北跟上海的雙城論壇結束後馬上就進行，強烈蠻橫的行為，再次打臉鄭麗文，再次打臉蔣萬安，軍演把台灣全部做包圍，更是對台灣嚴重的挑釁，也是對台海的嚴重的威脅，這樣的行為絕對得不到台灣人民的支持，全世界民主國家的支持。

▲▼稱衝突非霸凌被控遭出賣　賴瑞隆：尊重雙方家長共同聲明。（圖／記者賴文萱攝）

▲賴瑞隆譴責藍白的國會多數持續杯葛立法院的總預算，有很多涉及到國防預算被杯葛。（圖／記者賴文萱攝）

賴瑞隆接著譴責藍白的國會多數持續杯葛立法院的總預算，有很多涉及到國防預算被杯葛，780億的國防預算是被阻擋的，質疑「難道國民黨、民眾黨是在配合著中共嗎？」當我們希望通過更多的國防預算來保衛台灣安全的同時，藍白國會多數卻違背預算法的規定來阻擋總預算審查，讓預算無法來順利審查，讓台灣更加危險，這是台灣人民所無法接受的。

賴瑞隆也點名國民黨高雄市長候選人、立委柯志恩，當時提出台北首都加3%的財劃法完全對不起高雄，在過程中還不斷欺騙陳其邁市長說會支持對高雄有利的方案，最後通過法案，台北增加全台最多400多億，而高雄實質損失200多億，對高雄不公平。

▲▼稱衝突非霸凌被控遭出賣　賴瑞隆：尊重雙方家長共同聲明。（圖／記者賴文萱攝）

▲賴瑞隆點名柯志恩擋預算傷害高雄。（圖／記者賴文萱攝）

另外，他也直言，柯志恩一樣也跟著國民黨阻擋總預算，造成明年高雄很多重要建設經費無法推動，呼籲柯志恩站出來，不要再躲起來，要出來面對高雄市民的質疑。

賴瑞隆狠嗆柯志恩，「如果妳的心裡只有黨意、只有台北，而沒有高雄、沒有台灣、沒有台灣國家安全的思考，高雄人不會支持妳，高雄人絕不認同傷害高雄、傷害台灣的高雄市長候選人，請柯志恩、鄭麗文站出來說明。」

12/28 全台詐欺最新數據

418 1 3725 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

愛吃「1類食物」恐致肝癌！　醫曝震撼研究：小鼠1年內就罹癌
TOYOTA「第6代RAV4」現身！　最新精品級電動車開價1
北車男狂按警報一路逃！黑衣英雄「0秒出手」抱摔制伏　英勇畫面
金豬、巨蟒20種巨獸齊飛！　蔡依林大巨蛋嗨開「萬獸派對」太狂

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

黃國昌宣布推出個人寫真集！自曝：不輸新北消防猛男

剴剴案2年了　許淑華質疑北市府：不強化把關竟選擇「省錢」？

中共飛彈距台灣本島史上最近　國軍坦言：沒辦法知道精確落點在哪

國軍揪中共對台發布46則爭訊　空拍101、顧立雄休假皆認知作戰

共軍實彈逼線！27枚火箭彈射向台海　落點「史上最接近台灣」

針對圍台軍演！金門「4戰車+4甲車」開上街頭...居民心驚驚

共軍控被班超艦「火控雷達」鎖定　海軍：這是我方防禦性的示警

國防部曝：中共向2區發射27枚火箭　偵獲71架次共機、影響941架次航班

市長初選白熱化！林岱樺拋「AI好生活」　喊讓高雄變智慧城市

中共圍台軍演　王浩宇嗆：若開戰第一波戰機艦幾分鐘內會消失

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

陳意涵組團接尾牙「錢到位都好談」　鍾欣凌首映會直接大跳〈表白〉

共軍進領空海如何應處？　國防部：恐擦槍走火、已定交戰規則

解放軍突圍台軍演！　總統府「對國際秩序的公然挑戰」

海馬士火箭交付超前！　解放軍「正義使命」演習點名喊打：發現目標

解放軍福建海警艦艇喊話影片曝光　「依法管控台島」

「低情商3大特點」中了幾個？別再說你只是講話直

共軍東部戰區昨天（29日）宣布舉行「正義使命-2025」圍台軍演，5個演習範圍中有4處涵蓋我領海，也讓屢次在立院程序委員會就遭封殺、未實質審查的對美「八年1.25兆國防特別軍購案」，引發討論。時代力量黨主席王婉諭表示，請停止無止盡的杯葛與封殺，不論要編多少預算、分多少年執行、採購怎麼計畫，如果立法院沒有先交付委員會，就等於是放棄實質監督的權力。她認為，做好準備、累積實力，才是確保和平唯一的道路，也是台灣當前最需要凝聚的共識。

高雄建設國防預算賴瑞隆柯志恩藍白杯葛

