賴瑞隆批中共軍演「打臉雙城論壇」　點名柯志恩擋預算傷害高雄

▲賴瑞隆開砲中共軍演「打臉雙城論壇」，點名柯志恩擋預算傷害高雄。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

表態角逐民進黨高雄市長提名的綠委賴瑞隆，今天舉辦「反對藍白卡預算 呼籲速審護高雄」記者會，他先是譴責中共環台軍演，並直言，在台北、上海雙城論壇後馬上進行，更是打臉鄭麗文、蔣萬安。他也點名代表國民黨參戰高雄市長的立委柯志恩配合阻擋總預算傷害高雄，要求她站出來說明。

賴瑞隆今日上午邀集高雄市議員邱俊憲、何權峰、湯詠瑜、張博洋及市議員參選人尹立、黃敬雅、黃偵琳等人，共同呼籲，反對藍白砍預算，呼籲速審護高雄，強調勿讓高雄城市發展與市民權益被迫承擔政治操作的代價。

賴瑞隆發聲譴責藍白阻擋國防預算，他說，今天開始中共第七次舉行了環台軍演，而且是在台北跟上海的雙城論壇結束後馬上就進行，強烈蠻橫的行為，再次打臉鄭麗文，再次打臉蔣萬安，軍演把台灣全部做包圍，更是對台灣嚴重的挑釁，也是對台海的嚴重的威脅，這樣的行為絕對得不到台灣人民的支持，全世界民主國家的支持。

▲賴瑞隆譴責藍白的國會多數持續杯葛立法院的總預算，有很多涉及到國防預算被杯葛。（圖／記者賴文萱攝）

賴瑞隆接著譴責藍白的國會多數持續杯葛立法院的總預算，有很多涉及到國防預算被杯葛，780億的國防預算是被阻擋的，質疑「難道國民黨、民眾黨是在配合著中共嗎？」當我們希望通過更多的國防預算來保衛台灣安全的同時，藍白國會多數卻違背預算法的規定來阻擋總預算審查，讓預算無法來順利審查，讓台灣更加危險，這是台灣人民所無法接受的。

賴瑞隆也點名國民黨高雄市長候選人、立委柯志恩，當時提出台北首都加3%的財劃法完全對不起高雄，在過程中還不斷欺騙陳其邁市長說會支持對高雄有利的方案，最後通過法案，台北增加全台最多400多億，而高雄實質損失200多億，對高雄不公平。

▲賴瑞隆點名柯志恩擋預算傷害高雄。（圖／記者賴文萱攝）

另外，他也直言，柯志恩一樣也跟著國民黨阻擋總預算，造成明年高雄很多重要建設經費無法推動，呼籲柯志恩站出來，不要再躲起來，要出來面對高雄市民的質疑。

賴瑞隆狠嗆柯志恩，「如果妳的心裡只有黨意、只有台北，而沒有高雄、沒有台灣、沒有台灣國家安全的思考，高雄人不會支持妳，高雄人絕不認同傷害高雄、傷害台灣的高雄市長候選人，請柯志恩、鄭麗文站出來說明。」