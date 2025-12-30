　
66歲曹西平離世！昔稱台灣西城秀樹　口頭禪「醜八怪」成絕響

記者柯沛辰／綜合報導

資深藝人曹西平29日深夜10點多被發現陳屍家中，享壽66歲。他是台灣資深歌手、主持人與綜藝來賓，於1982年以一首《野性的青春》走紅歌壇，曾被譽為「台灣西城秀樹」，之後重心轉向綜藝節目，以墨鏡、哨子與敢言嗆辣風格、口頭禪「醜八怪」形成強烈的個人特色。

▲曹西平會在社群分享生活。（圖／翻攝自Facebook／曹西平直播同樂會）

▲曹西平不時在社群分享生活，前天遇地震才寫下「一切交給老天爺的安排」。（圖／翻攝自臉書／曹西平直播同樂會）

早年出道走紅

他出生台中的醫生世家，有三個哥哥、一個弟弟，成長於眷村環境，當兵時曾進入藝工隊服役，後踏入演藝圈，早年在華視表演，後獲張小燕賞識，於1982年發行《野性的青春》出道，迅速走紅歌壇，與歌手包偉銘、陽帆同期。

演藝歷程與轉折

1998年後，他成為華視《龍虎綜藝王》固定班底，曾主持過凱亞綜合台深夜節目《辣妹總動員》，以犀利、戲劇化的綜藝表現吸引觀眾。之後，母親過世，加上2002年起兄弟鬩牆與財產紛爭，他一人扛起照顧老父責任，一度淡出螢光幕轉做生意，移居泰國生活，直到2010年才重返演藝圈。

不過，2025年期間，他坦言仍不時接到節目邀約，但他不想再接觸演藝圈的人事物，因為圈內「假人比較多」，而且他也不滿以私訊方式邀約，覺得這種作法不夠尊重，所以多次婉拒各大節目邀約，選擇淡出演藝圈，將重心轉移至個人生活與在台中經營的飾品生意。

深夜猝逝　享壽66歲

曹西平前天才在社群聊起地震，感觸寫下「一切交給老天爺的安排」，不料12月29日深夜在新北市三重住處被發現明顯死亡，報案者為乾兒子。

警消到場後，確認出現屍斑與僵硬情形，明顯死亡多時，現場交由警方處理，至於確切死因，仍待後續釐清。

 
更多新聞
愛吃「1類食物」恐致肝癌！　醫曝震撼研究：小鼠1年內就罹癌
TOYOTA「第6代RAV4」現身！　最新精品級電動車開價1
北車男狂按警報一路逃！黑衣英雄「0秒出手」抱摔制伏　英勇畫面
金豬、巨蟒20種巨獸齊飛！　蔡依林大巨蛋嗨開「萬獸派對」太狂
屏東連傳「40多聲槍響」！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

「寒流機率偏高」全台強冷確認　一張圖看跨年後跌到10℃

天冷用暖暖包「別直接貼膚」！醫師示警：不是不痛就代表安全

曹西平66歲猝逝家中！上節目必帶哨子背後有洋蔥

300萬遺產稅繳不出！他急問「能從老爸帳戶扣？」　專家解答

曹西平驟逝遺產惹議　律師教戰乾兒子「翻盤關鍵」：快去找

iPhone嗶一下進站！北捷可以刷手機搭車了　怎麼用懶人包看這

加LINE「外國人衝擊反應」　她尷尬了！全場炸鍋：1款APP難取代

「台灣特權量表」爆紅！20項指標曝光　網測完驚：蠻準

為什麼總抓不住他的心？日網2025戀愛心理學排行榜：揭開吸引力與破局的科學真相

台人秒懂　老爸傳訊「有帶鎖息？」一票笑：隱藏語言能力測驗

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

陳意涵組團接尾牙「錢到位都好談」　鍾欣凌首映會直接大跳〈表白〉

共軍進領空海如何應處？　國防部：恐擦槍走火、已定交戰規則

解放軍突圍台軍演！　總統府「對國際秩序的公然挑戰」

海馬士火箭交付超前！　解放軍「正義使命」演習點名喊打：發現目標

解放軍福建海警艦艇喊話影片曝光　「依法管控台島」

畫面太好看！「最萌身高差」IU勾邊佑錫同框　露香肩黑色禮服美翻

印度GDP超車日本！躍升全球第4大經濟體　官方放話3年內拚第3

米其林「最新AI智慧輪胎」預告CES發表！安全＆省錢一次滿足

營養師揭露高血壓飲食地雷　提醒「5種食物」不要吃！

剴剴案2年了　許淑華質疑北市府：不強化把關竟選擇「省錢」？

NCT道英親哥孔明驚爆「突發性失聰」！　緊急住院停拍新戲

女子網路約「幣商」面交　2男夥少女搶走18萬

張捷被客人投訴逼道歉　夏如芝心疼發聲：大家都是出來工作的

陳庭妮公開素顏照沒在怕！　傳授熬夜急救「霜膜法」超管用

北車男狂按警報一路逃！黑衣英雄「0秒出手」抱摔制伏　英勇畫面曝

【地震現場三種人】餓派 vs. 驚派 vs. 傳染驚嚇派XD

曹西平猝逝享壽66歲　墨鏡哨子「醜八怪」成絕響

台積電5職缺「文組的天花板」　網曝：比工程師更賺

估跌破7℃！　入冬最強冷空氣將凍3天

「客人訂位4大1小」不要兒童椅　店員追問傻眼

iPhone嗶進站！北捷刷手機搭車3步驟搞定

喝咖啡、茶算水嗎　營養師揭驚人真相！

曹西平驟逝遺產惹議　律師教戰乾兒子：快去找

這間店神處理食安問題！全跪：今年最佳公關

變天！　今「雨最大」地區曝

「寒流機率偏高」圖看跨年後跌到10℃

未來4年走大運！「3生肖」2026年起與財神結伴

「國軍後備幹部」群組對話疑曝光！吹捧解放軍、猛酸政府

更強冷氣團濕→乾　2次最低溫點探7℃

快訊／華信、立榮明天馬祖航班全取消　金門航班18:00前停飛

曹西平已立遺囑「名下財產積蓄全留給他」

曹西平深夜驚傳家中離世！享壽 66 歲

快訊／曹西平乾兒子首發聲！懇求曹家血親

快訊／震撼彈！林俊傑終於認愛「絕美網紅」　一家四口甜照曝光

曹西平家中猝逝　醫示警「7前兆」：很多人無症狀

曹西平乾兒子是誰？

曹西平猝遺體冰存殯儀館　家屬不認領恐成「有名無主屍」

林俊傑嫩女友背80萬名牌包！　「超狂身家」被起底：房產超多

即／台19線「2騎士慘死」疑輾斃！　肇逃者追緝中

曹西平乾兒子能辦後事了！

光電很慘！　業者嘆「至少倒一半」

從盾牌到重錘！陸軍演海報砸向基隆和高雄港 國軍刺針飛彈兵被壓

乾兒下班喊「我回來了」！開房門驚見曹西平倒地

衣服全被扒光！25歲人質淚揭「性侵地獄」

曹西平生前悲嘆「沒有家人」

