66歲曹西平離世！昔稱台灣西城秀樹　口頭禪「醜八怪」成絕響

記者柯沛辰／綜合報導

資深藝人曹西平29日深夜10點多被發現陳屍家中，享壽66歲。他是台灣資深歌手、主持人與綜藝來賓，於1982年以一首《野性的青春》走紅歌壇，曾被譽為「台灣西城秀樹」，之後重心轉向綜藝節目，以墨鏡、哨子與敢言嗆辣風格、口頭禪「醜八怪」形成強烈的個人特色。

▲曹西平不時在社群分享生活，前天遇地震才寫下「一切交給老天爺的安排」。（圖／翻攝自臉書／曹西平直播同樂會）

早年出道走紅

他出生台中的醫生世家，有三個哥哥、一個弟弟，成長於眷村環境，當兵時曾進入藝工隊服役，後踏入演藝圈，早年在華視表演，後獲張小燕賞識，於1982年發行《野性的青春》出道，迅速走紅歌壇，與歌手包偉銘、陽帆同期。

演藝歷程與轉折

1998年後，他成為華視《龍虎綜藝王》固定班底，曾主持過凱亞綜合台深夜節目《辣妹總動員》，以犀利、戲劇化的綜藝表現吸引觀眾。之後，母親過世，加上2002年起兄弟鬩牆與財產紛爭，他一人扛起照顧老父責任，一度淡出螢光幕轉做生意，移居泰國生活，直到2010年才重返演藝圈。

不過，2025年期間，他坦言仍不時接到節目邀約，但他不想再接觸演藝圈的人事物，因為圈內「假人比較多」，而且他也不滿以私訊方式邀約，覺得這種作法不夠尊重，所以多次婉拒各大節目邀約，選擇淡出演藝圈，將重心轉移至個人生活與在台中經營的飾品生意。

深夜猝逝 享壽66歲

曹西平前天才在社群聊起地震，感觸寫下「一切交給老天爺的安排」，不料12月29日深夜在新北市三重住處被發現明顯死亡，報案者為乾兒子。

警消到場後，確認出現屍斑與僵硬情形，明顯死亡多時，現場交由警方處理，至於確切死因，仍待後續釐清。