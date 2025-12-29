曹興誠認與中國女子交往　2015非台灣公民「有無婚外情」干謝寒冰何事





▲曹興誠。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

媒體人謝寒冰2月爆料聯電創辦人曹興誠與小三露骨照，曹興誠控告謝寒冰涉嫌違反《選罷法》、《個資法》、不實性影像等罪，台北地檢署今（29日）以影像鑑定幾乎沒深偽情形等理由，處分不起訴。對此，曹興誠表示，北檢認為謝寒冰公布的照片無偽造，令人訝異，不起訴無疑助長賣台者氣焰。他強調，照片中的中國女子，自己確實認識，2015年時交往一陣子，後因理念不合分手，2015年自己還是新加坡公民，既非台灣國民，也非公務人員，有無婚外情干謝寒冰何事？

曹興誠表示，謝寒冰公布的照片有些真實，有些偽造，這是誹謗造謠者常用的手法。謝寒冰偽造最惡劣的一張，是顯示本人赤身露體吸著煙的照片，但本人長期患有慢性氣管炎，四十年前即已戒菸，連二手菸或寺廟燒煙都無法容忍，怎可能如謝某公布的照片吸著煙？這麼明顯的偽造，刑事局無法辨識，是不是應該請民間鑑識專家協助，而非閉門造車？

曹興誠表示，謝寒冰公布照片中的中國女子，自己確實認識，時約2015年。她當時在廣州做一些文物小生意，因為自己是知名文物收藏家，所以她為生意，刻意在香港接近，交往一陣子，後因理念不合而分手。

曹興誠說，這本是一件微不足道的個人私事，中共國安局竟然逼使其國民交出個人隱私，再透過謝寒冰這種無恥混混予以添加偽造、公諸於世，藉以打擊他的聲譽和大罷免，其違反選罷法的罪行公然囂張，檢調單位不予起訴，無疑將助長親共賣台者的氣焰。

曹興誠直言，謝寒冰指責他有婚外情。2015年自己還是新加坡公民，住在香港，既非台灣國民，也非台灣公務人員，有無婚外情干謝寒冰何事？

曹興誠指出，新加坡是文明社會，尊重性自主權。婚外情被視為私事而非國事，因此並無任何法律責任。反倒是公開別人出軌行為或隱私，將觸犯「防止騷擾法」與「刑事誹謗罪」而遭到刑事處罰和民事賠償。

曹興誠提到，這個事件中最惡劣的是徐巧芯，徐看到新聞後，第一時間跳出來說他是「下半身通匪」，一句話把所有中國婦女侮辱為「匪」，間接也侮辱了台灣所有陸配和他們的家庭，若說心眼之髒、口舌之毒，很少人能超過徐巧芯。這樣的潑婦罷不掉，還要花納稅錢供養她，真是毫無天理。

▼媒體人謝寒冰爆多張曹興誠與小三合照。（圖／翻攝自YouTube／謝寒冰）