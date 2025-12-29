　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

曹興誠認與中國女子交往　2015非台灣公民「有無婚外情」干謝寒冰何事

▲曹興誠。（圖／記者李毓康攝）

▲曹興誠。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

媒體人謝寒冰2月爆料聯電創辦人曹興誠與小三露骨照，曹興誠控告謝寒冰涉嫌違反《選罷法》、《個資法》、不實性影像等罪，台北地檢署今（29日）以影像鑑定幾乎沒深偽情形等理由，處分不起訴。對此，曹興誠表示，北檢認為謝寒冰公布的照片無偽造，令人訝異，不起訴無疑助長賣台者氣焰。他強調，照片中的中國女子，自己確實認識，2015年時交往一陣子，後因理念不合分手，2015年自己還是新加坡公民，既非台灣國民，也非公務人員，有無婚外情干謝寒冰何事？

曹興誠表示，謝寒冰公布的照片有些真實，有些偽造，這是誹謗造謠者常用的手法。謝寒冰偽造最惡劣的一張，是顯示本人赤身露體吸著煙的照片，但本人長期患有慢性氣管炎，四十年前即已戒菸，連二手菸或寺廟燒煙都無法容忍，怎可能如謝某公布的照片吸著煙？這麼明顯的偽造，刑事局無法辨識，是不是應該請民間鑑識專家協助，而非閉門造車？

曹興誠表示，謝寒冰公布照片中的中國女子，自己確實認識，時約2015年。她當時在廣州做一些文物小生意，因為自己是知名文物收藏家，所以她為生意，刻意在香港接近，交往一陣子，後因理念不合而分手。

曹興誠說，這本是一件微不足道的個人私事，中共國安局竟然逼使其國民交出個人隱私，再透過謝寒冰這種無恥混混予以添加偽造、公諸於世，藉以打擊他的聲譽和大罷免，其違反選罷法的罪行公然囂張，檢調單位不予起訴，無疑將助長親共賣台者的氣焰。

曹興誠直言，謝寒冰指責他有婚外情。2015年自己還是新加坡公民，住在香港，既非台灣國民，也非台灣公務人員，有無婚外情干謝寒冰何事？

曹興誠指出，新加坡是文明社會，尊重性自主權。婚外情被視為私事而非國事，因此並無任何法律責任。反倒是公開別人出軌行為或隱私，將觸犯「防止騷擾法」與「刑事誹謗罪」而遭到刑事處罰和民事賠償。

曹興誠提到，這個事件中最惡劣的是徐巧芯，徐看到新聞後，第一時間跳出來說他是「下半身通匪」，一句話把所有中國婦女侮辱為「匪」，間接也侮辱了台灣所有陸配和他們的家庭，若說心眼之髒、口舌之毒，很少人能超過徐巧芯。這樣的潑婦罷不掉，還要花納稅錢供養她，真是毫無天理。

▼媒體人謝寒冰爆多張曹興誠與小三合照。（圖／翻攝自YouTube／謝寒冰）

▲▼媒體人謝寒冰再爆多張曹興誠與小三合照。（圖／翻攝自YouTube／謝寒冰）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
418 1 3725 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
愛吃「1類食物」恐致肝癌！　醫曝震撼研究：小鼠1年內就罹癌
TOYOTA「第6代RAV4」現身！　最新精品級電動車開價1
北車男狂按警報一路逃！黑衣英雄「0秒出手」抱摔制伏　英勇畫面
金豬、巨蟒20種巨獸齊飛！　蔡依林大巨蛋嗨開「萬獸派對」太狂
屏東連傳「40多聲槍響」！
《還珠》晴兒同框19歲兒　「肉感弟變185cm北大校草」帥照

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

剴剴案2年了　許淑華質疑北市府：不強化把關竟選擇「省錢」？

中共飛彈距台灣本島史上最近　國軍坦言：沒辦法知道精確落點在哪

國軍揪中共對台發布46則爭訊　空拍101、顧立雄休假皆認知作戰

共軍實彈逼線！27枚火箭彈射向台海　落點「史上最接近台灣」

針對圍台軍演！金門「4戰車+4甲車」開上街頭...居民心驚驚

共軍控被班超艦「火控雷達」鎖定　海軍：這是我方防禦性的示警

國防部曝：中共向2區發射27枚火箭　偵獲71架次共機、影響941架次航班

市長初選白熱化！林岱樺拋「AI好生活」　喊讓高雄變智慧城市

中共圍台軍演　王浩宇嗆：若開戰第一波戰機艦幾分鐘內會消失

LIVE／中共射實彈「落在我24海浬週邊」　國防部說明應處作為

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

陳意涵組團接尾牙「錢到位都好談」　鍾欣凌首映會直接大跳〈表白〉

共軍進領空海如何應處？　國防部：恐擦槍走火、已定交戰規則

解放軍突圍台軍演！　總統府「對國際秩序的公然挑戰」

海馬士火箭交付超前！　解放軍「正義使命」演習點名喊打：發現目標

解放軍福建海警艦艇喊話影片曝光　「依法管控台島」

剴剴案2年了　許淑華質疑北市府：不強化把關竟選擇「省錢」？

中共飛彈距台灣本島史上最近　國軍坦言：沒辦法知道精確落點在哪

國軍揪中共對台發布46則爭訊　空拍101、顧立雄休假皆認知作戰

共軍實彈逼線！27枚火箭彈射向台海　落點「史上最接近台灣」

針對圍台軍演！金門「4戰車+4甲車」開上街頭...居民心驚驚

共軍控被班超艦「火控雷達」鎖定　海軍：這是我方防禦性的示警

國防部曝：中共向2區發射27枚火箭　偵獲71架次共機、影響941架次航班

市長初選白熱化！林岱樺拋「AI好生活」　喊讓高雄變智慧城市

中共圍台軍演　王浩宇嗆：若開戰第一波戰機艦幾分鐘內會消失

LIVE／中共射實彈「落在我24海浬週邊」　國防部說明應處作為

畫面太好看！「最萌身高差」IU勾邊佑錫同框　露香肩黑色禮服美翻

印度GDP超車日本！躍升全球第4大經濟體　官方放話3年內拚第3

米其林「最新AI智慧輪胎」預告CES發表！安全＆省錢一次滿足

營養師揭露高血壓飲食地雷　提醒「5種食物」不要吃！

剴剴案2年了　許淑華質疑北市府：不強化把關竟選擇「省錢」？

NCT道英親哥孔明驚爆「突發性失聰」！　緊急住院停拍新戲

女子網路約「幣商」面交　2男夥少女搶走18萬

張捷被客人投訴逼道歉　夏如芝心疼發聲：大家都是出來工作的

陳庭妮公開素顏照沒在怕！　傳授熬夜急救「霜膜法」超管用

北車男狂按警報一路逃！黑衣英雄「0秒出手」抱摔制伏　英勇畫面曝

孫德榮批朱孝天「F4最不紅」　怒轟：就你問題最多

政治熱門新聞

快訊／共軍朝台灣北部外海實彈射擊　國防部：落彈散布我24浬線週邊

中共實彈逼線！27枚火箭彈落點史上最接近台灣

快訊／中共對台實彈射擊　國防部1730開記者會說明

國防部曝：中共向2區發射27枚火箭　偵獲71架次共機、影響941架次航班

LIVE／中共射實彈「落在我24海浬週邊」　國防部說明應處作為

曹興誠認與中國女子交往　2015非台灣公民「有無婚外情」干謝寒冰何事

中共「蟒蛇戰術」圍台軍演　邱毅：內行人一看就知

曹西平盼遺產留給乾兒子恐難如願　她籲廢除「兄弟姊妹」特留分

陸軍演「美軍機現蹤台海」　國防部證實

中共飛彈距台灣本島史上最近　國軍坦言：沒辦法知道精確落點在哪

中共圍台軍演　王浩宇嗆：若開戰第一波戰機艦幾分鐘內會消失

黑夜海上對峙！中國海警逼近東部海域

江啟臣惡霸主任！　「公務車濫用」深夜清晨待命

共軍無人機「俯瞰台北101」　被抓包偷監視器畫面

更多熱門

相關新聞

「投資未來」跨黨派的和解共識　還是擴大資本市場的煙幕彈？

「投資未來」跨黨派的和解共識　還是擴大資本市場的煙幕彈？

投資未成年人已是共識，近日，藍白兩黨主席鄭麗文與黃國昌共同宣布推動「台灣未來帳戶（Taiwan Future Account, TFA）」，主張由政府在12歲以下孩童帳戶存入新台幣5萬元，每年再提撥1萬元，基金用來投資台灣股市，讓年滿18歲的年輕人都能擁有人生的第一筆資金。幾乎在同一時間，民進黨立委郭國文也提出「轉大人ETF」，主張在零到10歲期間，每個月皆由政府與家長各出1200元，透過長期投資ETF的複利效果，讓孩子在成年時累積到「第一桶金」。

美麗島民調／6成不支持卓榮泰不副署　59.9%不信大法官中立客觀

美麗島民調／6成不支持卓榮泰不副署　59.9%不信大法官中立客觀

美麗島民調／賴清德不滿意度52.2%　連續半年超過半數

美麗島民調／賴清德不滿意度52.2%　連續半年超過半數

卓榮泰：嚴厲要求中國停止演習　對中國還有善意的任何幻想終將破滅

卓榮泰：嚴厲要求中國停止演習　對中國還有善意的任何幻想終將破滅

賴清德才稱中國實力不到、今就圍台軍演　她酸綠好意思怪蔣萬安？

賴清德才稱中國實力不到、今就圍台軍演　她酸綠好意思怪蔣萬安？

關鍵字：

謝寒冰曹興誠大罷免民進黨小三露骨照徐巧芯

讀者迴響

熱門新聞

曹西平已立遺囑「名下財產積蓄全留給他」

曹西平深夜驚傳家中離世！享壽 66 歲

快訊／曹西平乾兒子首發聲！懇求曹家血親

快訊／震撼彈！林俊傑終於認愛「絕美網紅」　一家四口甜照曝光

曹西平家中猝逝　醫示警「7前兆」：很多人無症狀

曹西平乾兒子是誰？

曹西平猝遺體冰存殯儀館　家屬不認領恐成「有名無主屍」

林俊傑嫩女友背80萬名牌包！　「超狂身家」被起底：房產超多

即／台19線「2騎士慘死」疑輾斃！　肇逃者追緝中

曹西平乾兒子能辦後事了！

光電很慘！　業者嘆「至少倒一半」

從盾牌到重錘！陸軍演海報砸向基隆和高雄港 國軍刺針飛彈兵被壓

乾兒下班喊「我回來了」！開房門驚見曹西平倒地

衣服全被扒光！25歲人質淚揭「性侵地獄」

曹西平生前悲嘆「沒有家人」

更多

最夯影音

更多
中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！
妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面