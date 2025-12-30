金紙店當掩護！員林警破獲毒品分裝場　5501包毒咖啡堆成小山

▲員林警分局破獲史上最大毒品咖啡包分裝場。（圖／警方提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

神明眼皮底下竟敢販毒！彰化縣員林警分局近日破獲一個以金紙店作為掩護的毒品分裝場，當場逮捕4名年約30歲左右的男子，並起出超過5500包的三級毒品咖啡包，數量之多堆成一座小山，創下彰化縣歷年來單一毒品案件的最高紀錄。

掛羊頭賣狗肉 金紙店半夜變毒窟

彰化縣警察局日前接獲線報，指有販毒集團流竄於彰化地區，利用各種場所作為分裝基地以躲避查緝。經過刑事警察局、台中市警察局等單位長期跟監蒐證，鎖定位於員林市員水路上一間看似普通的金紙店。該店白天正常販售金紙，毫無異狀，但一到深夜就「變身」成為大型毒品分裝工廠。

凌晨強勢攻堅 人贓俱獲一網打盡

在掌握確切事證後，警方於日前凌晨零時許發動突襲。大批幹員見時機成熟，一擁而上破門攻入，當場逮捕主嫌高姓男子在內的4名犯嫌。現場除了拘捕人犯，更查扣驚人數量的證物，包括5501包三級毒品咖啡包、5包愷他命（K他命），以及K盤、磅秤、分裝袋、工作手機等犯罪工具。

清點如山毒品 市價超過200萬元

警方表示，由於查獲的毒品咖啡包數量極為龐大，清點工作耗時許久。這些毒品堆放在現場，宛如一座「毒品山」。初步估計，以目前毒品咖啡包每包市價約400元計算，這批贓物總價值高達220多萬元，暴利驚人。該集團主要將毒品販售至KTV、舞廳等特種營業場所，流向不特定消費者，危害社會治安甚鉅。

全案依法移送 創紀錄數量警籲防範

彰化縣警局強調，此次查獲的5501包毒品咖啡包，已刷新該局歷年來破獲單一毒品案件的數量紀錄，堪稱「史上最多」。全案偵訊後，已依違反《毒品危害防制條例》罪嫌，將高姓主嫌等4人移送地檢偵辦。警方也呼籲民眾提高警覺，切勿因好奇而接觸毒品，並應留意周遭可疑場所與活動，共同維護無毒健康家園。