黑狗突闖屏科大校園車道　女大生騎車撞上慘摔！後方客運急剎

▲屏科大校園黑狗亂竄車道，造成騎車的女大生慘摔。圖為救護畫面。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏科大校園內於29日上午發生18歲王姓女大生騎機車與一隻突然闖入車道的黑狗發生碰撞，導致女學生慘摔，還好後方客運及時剎車，未釀重大事故。轄區內埔警分局獲報處理，現場傷者及狗隻已不在現場；屏科大則是呼籲，勿於校園內餵食流浪犬貓，師生如於校內發現流浪犬貓可逕行通報學校相關單位。

內埔警分局於12月29日10時許，獲報屏科大校園內，一名機車騎士與一隻突然闖入車道的小狗發生碰撞。經員警到場後，發現機車騎士王姓女大生四肢擦挫傷，發生碰撞之黑狗已不在現場，立即通知119將其送醫治療，並無生命危險。

屏科大對此表示，「本校無造冊編列之校狗，依據教育部『各級學校犬貓管理注意事項』訂定『國立屏東科技大學校園犬貓管理要點』，校園內禁止飼養、餵食或棄養犬貓，人員於校內如發現遊蕩犬貓，可通報本校總務處或校安中心，並由校方聯繫縣政府動物保護或防疫機關協助絕育。」

校方說，如校園內具有攻擊性且事證明確之遊蕩犬、貓，以人道方式驅離或聯繫縣政府動物保護機關協助處理，並依本校校園犬貓事件處理標準作業程序處理。校方同時呼籲，勿於校園內餵食流浪犬貓，如於校內發現流浪犬貓可逕行通報學校相關單位。