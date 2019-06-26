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看台灣623遊行　國台辦：「拆橋毀路」的手段意圖升高兩岸對抗

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▲▼「拒絕紅色媒體、守護台灣民主」623凱道集結。（圖／記者李毓康攝）

▲「拒絕紅色媒體、守護台灣民主」623凱道集結。（圖／記者李毓康攝）

記者陳政錄／北京報導

時代力量立委黃國昌與「館長」陳之漢日前走上凱道舉辦「623遊行」，高喊捍衛台灣民主、反對特定媒體，引發藍綠論戰，對此大陸國台辦發言人安峰山認為，此舉是民進黨和台獨勢力為阻止兩岸交流，採取的「拆橋、毀路」的手段，意圖在抹紅抹黑，升高兩岸對抗。

黃國昌則在遊行過程中表示，憲法言論自由的保護是有界限的，他也提出「防衛式民主」的理念，希望NCC硬起來執行法律，立法院也盡速修法。

▲▼「拒絕紅色媒體、守護台灣民主」623凱道集結,黃國昌。（圖／記者李毓康攝）

▲立委黃國昌。（圖／記者李毓康攝）

總統蔡英文受訪時稱，感謝所有發起這項活動的人，顯示台灣社會對台灣媒體受滲透威脅的憂慮，政府方面將持續強化國家安全、法案推動措施加強保障。

但高雄市長韓國瑜也批評，「也有很多媒體抹黑韓國瑜，怎麼不去反應這個？」他認為，民眾有自我判斷能力，不應該侵犯媒體的第四權。

安峰山今天指出，兩岸同胞走近，兩岸關係才會好，陸方將兩岸媒體稱作橋樑和紐帶，以促進彼此瞭解。

▲▼大陸國台辦發言人安峰山。（圖／記者陳政錄攝）

▲大陸國台辦發言人安峰山。（圖／記者陳政錄攝）

他說，目前兩岸均有媒體在對岸駐點採訪，雖然兩岸交流已開放三十多年，但到過台灣的大陸民眾，以及來過大陸的台灣民眾還很少，若要了解真實地對方，離不開「兩岸媒體的客觀報導」。

因此提及「623遊行」，安峰山指出，這是民進黨當局和台灣內部台獨勢力，害怕兩岸走近、民眾互相了解，使其製造兩岸敵意假像不攻自破，因此採取「拆橋、毀路」的手段，意圖在抹紅抹黑，升高兩岸對抗。他說，這種公然伸出黑手，進行打壓和迫害、升高兩岸對抗的所作所為，將遭到兩岸民眾強烈反對和譴責。

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關鍵字：黃國昌,凱道,623遊行,國台辦

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