地方 地方焦點

「憲在台南，做伙ㄟ贏」！林俊憲團結車隊大會師　從下營出發拚初選

▲立委林俊憲30日舉辦首場「台南團結車隊大會師」，自下營出發前往麻豆，沿途獲得鄉親熱情揮手支持。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

立法委員林俊憲30日舉辦首場「台南團結車隊大會師」，以車隊遊行方式展現黨內團結與地方凝聚力。車隊自下營出發前往麻豆，沿途吸引不少鄉親揮手致意、熱情加油，氣氛相當熱絡，為初選選戰正式揭開行動序幕。

活動當天，林俊憲在下營信仰中心北極殿玄天上帝廟姜金利主委陪同下上香祈福，祈求地方平安、選戰順利，隨後率領車隊自下營啟程，沿途串聯地方支持力量，展現草根動員能量。

現場包括立委賴惠員、郭國文、林宜瑾，以及台南市議長邱莉莉、副議長林志展，與沈家鳳、陳秋宏、謝舒凡、朱正軒、黃肇輝、周嘉韋、沈震東、林依婷、蔡筱薇、郭鴻儀、鄭佳欣、施余興望等多位黨籍市議員到場力挺，展現黨內整合、團結一致的氣勢。

林俊憲表示，首場車隊選擇從下營前往麻豆別具意義，下營台語諧音象徵「會贏」，寓意從此起跑、一路順風，為初選團隊注入正向能量；而終點選在麻豆，則是因民進黨長期在當地獲得高度支持，象徵堅實民意基礎與對未來的信心。

林俊憲指出，依目前內參民調顯示，支持度持續成長，並已超越主要對手，顯示基層經營逐步累積成果；加上近期政見會表現獲得多數鄉親肯定，整體選戰氛圍呈現「倒吃甘蔗」，越走越順。他也說，距離初選僅剩不到兩週，團結車隊將持續繞行整個大台南，凝聚支持力量，邁向初選勝選之路。

林俊憲強調，本次車隊行動以「憲在台南，做伙ㄟ贏」為口號，感謝多位立委與黨籍議員共同參與，展現黨內互相扶持、共同承擔的精神。隨著初選進入關鍵階段，台南已完成整隊，將分進合擊，把地方期待轉化為前進動力。

