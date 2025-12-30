中共圍台軍演　卓榮泰籲在野黨速審總預算、通過1.25兆軍購特別預算

記者陳家祥／台北報導

共軍東部戰區昨宣布舉行「正義使命-2025」圍台軍演，5個演習範圍中有4處涵蓋我領海，今（30日）更進一步展開實彈演習。行政院長卓榮泰表示，「政府對所有的狀況都有萬全因應準備」，並再次喊話在野黨，儘速審議通過明年度中央政府總預算；另外，也籲請國會能通過行政院送出的「強化防衛韌性不對稱戰力採購計劃」特別預算，這樣才能提升國防，才能把總統所希望達到的，讓軍工產業成為另一個護國群山，新的國家未來經濟發展目標可以同時達到。

卓榮泰今主持經濟發展委員會顧問會議時說，在會議的同時，中共正在台灣四周對台灣海域空域進行軍演，而大家在這裡討論的是台灣的均衡，「這對國際社會來講，是強烈的對比，對中國當局是極大的諷刺」。也藉此會議再次預警全體國人，此時此刻務必冷靜沈著，政府對所有的狀況都有萬全因應準備。

卓榮泰說，國家政府存在的目的，就在於國家安全與社會安定，進而能夠建設國家。建設是不分黨派、藍綠，唯有團結才沒有敵人，唯有往前走，國家才會一直一直進步。

「因此現在，整個國家跟政府最重要的是對外爭取合作，對內團結國人。」卓榮泰強調，只有在這樣的目的跟方向底下，才能跟國人表示，政府所有施政作為都是以國人、人民為意念，這是現在最大的施政方向。

卓榮泰表示，也透過今天這樣的會議，當政府向國人及國際社會發出這樣的訊息，再度誠懇希望，明年度中央政府總預算在立法院要儘速審議通過，才能讓政府有足夠實力，跟國家的財政分配，能夠建設跟發展，也真的才能均衡台灣。

另外，卓榮泰也提到，也籲請國會能通過行政院送出的「強化防衛韌性不對稱戰力採購計劃」的特別預算，這樣才能提升國防，才能把總統所希望達到的，讓軍工產業成為另一個護國群山，新的國家未來經濟發展目標可以同時達到。

▲行政院長卓榮泰。（圖／行政院提供）



卓榮泰說，因此今天這場會議特別重要，也格外重視。會議的進行會依照議程的排定，首先是過去會議決議的執行狀況，包括六大區域產業生活圈，現在在各區執行的狀況，向各位顧問報告。另外，部件產業發展所需要的人力跟人才，這也是台灣社會現在非常重視，且希望政府提出對策的議題。接著，未來新的發展及趨勢，以及國家新的施政重點，會提出兩項，一個是促進區域均衡發展的供水治理計劃行動方案，能讓全台灣的水資源合理均勻分配。

此外，卓榮泰說，因應少子女化的國安問題，會提出少子女化政策推動情形。無論是過去一直在進行的，或是未來重點中的重點幾項，都是為了要達到讓國家各項產業能更均衡發展。去年行政院就提出「二上一下一平衡」的目標，未來4年，要把經濟成長率平均保持在3%以上、而且人均GDP要達到4萬美金，失業率要保持在3.5%以下，一平衡是CPI要保持2以下。

卓榮泰說，這幾個目標，大家應該可以了解，今年經濟成長率比預期好，主計總處評估會達到7.37%，這是一個相當高的，感謝所有國人、產業界共同的努力。人均GDP也會達到3萬8748元，「我們再努力，明年能不能達到4萬美金的目標」。失業率一直穩定保持在3.3％左右，這已經是一個相當平穩的趨勢。CPI也大概都在1.6％跟1.7％之間。所以已經階段性達到「二上一下一平穩」目標。

在這個基礎下，如何讓全台灣更均衡發展，把所有經濟果實跟全民能夠更公平分享，在上禮拜經發會顧問組的包容成長組已經做了相關討論，今天再次把議題提出來，希望透過這2次加上7月的創新經濟組，能夠匯集所有意見，明年1月之後再一次召開經濟發展委員會，會把3次顧問會議的主要決議跟建議，融進去所有未來的施政目標。