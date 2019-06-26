旗津洞頭「小三通」惹議　國台辦指民進黨政治操弄

▲高雄旗津到溫州洞頭25日首航小三通。（圖／翻攝自國民黨立委黃昭順臉書）

記者陳政錄／北京報導

旗津—溫州洞頭「小三通」首航典禮25日在高雄舉辦，高雄市觀光局長潘恒旭稱，希望藉此讓雙方發大財，但隨即遭陸委會駁斥，稱貨輪未提出「小三通」申請，依法也不可行，以至綠營人士痛批是騙局和豬瘟防疫漏洞。對此，大陸國台辦發言人安峰山今天回應稱，對有利兩岸的舉動，民進黨總是設法阻撓，政治操弄。他還補充，兩岸航路及貨貿往來的官方溝通機制，其中斷主因「眾所皆知」。

高雄市旗津區至浙江溫州市洞頭區三盤港口岸的航班，25日舉辦首航典禮，高雄市觀光局長潘恒旭出席時表示，希望藉由小三通讓高雄發大財、溫州發大財，卻引發網友擔憂非洲豬瘟防疫破功。





▲大陸國台辦發言人安峰山接受記者提問。（圖／記者陳政錄攝）

對此陸委會也馬上發布新聞稿駁斥，稱此小三通首航是「騙局」，意在製造發大財假象，挑戰中央在兩岸事務的權責 。陸委會稱，主辦首航的「上和海運股份有限公司」，其船舶運送業許可證已被註銷，且「永順2號」輪及「延鴻」輪均未向航港局提出「小三通」及直航申請。

陸委會說，高雄旗津及中國大陸浙江省溫州洞頭均非「小三通」港口，依法無「小三通」可能，即使經金門、馬祖再航行至中國大陸，也無停靠溫州洞頭之可能，且兩貨輪目前仍在港內，顯示該典禮根本是騙局。

對此潘恆旭則回應，參與活動是受民間邀請，與高雄市無關，且貨輪純粹是載貨船，從高雄到馬祖再從馬祖到溫州2段航程。

▲高雄市觀光局長潘恆旭。（圖／記者吳奕靖攝）

他強調，單純物流運送，不載人，多以工業產品、絲綢為主，而接駁船是之前有交通部航港局核准可營運小三通航線的船隻。關於物品檢疫部份，在高雄海關（小港區）那邊完成通關檢查、檢疫動作，確認OK後才能開進高雄港。

但陸委會也提到，若我方及陸方船舶非經許可載運貨物或人員往來兩岸，涉及違反兩岸航運、貨物進出口，以及人員往來相關規範，交通部及內政部移民署等相關主管機關可依據兩岸條例第28條、第29條、第80條（船舶直航兩岸）、第40條（貨物）以及第10條（人員）及移民法第74條等相關規定進行查處。

對此，大陸國台辦發言人安峰山今天主持例行記者會，他在面對媒體提問時表示，一段時間以來，凡是有利於兩岸交流合作的是，民進黨當局總是想方設法地去阻撓限制，而且去進行政治上的操弄，他背後的用意我相信不言自喻。

不過，由於根據兩岸協議，開放通航必須由兩岸相關事務主管部門協商，因此媒體進一步追問，該航線是否已經過同意，對此安峰山僅簡短回應，「造成兩岸目前相關管道聯繫中斷的原因，我想眾所周知」。