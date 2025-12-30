　
政治

海警擾台「相距僅0.8浬」！管碧玲PO照曝海上對峙：嚴陣以待

▲海巡桃園艦7度廣播驅離中國海警船。（圖／翻攝自Facebook／管碧玲）

▲海巡桃園艦7度廣播驅離中國海警船。（圖／翻攝自Facebook／管碧玲）

記者閔文昱／綜合報導

中國解放軍啟動「正義使命-2025」圍台軍演，連帶中國海警船也同步擾台。海巡署29日偵獲4艘中國海警船航近我國北部、東部海域，立即調度大型艦艇預置應處。海委會主委管碧玲直言，中國以軍演恫嚇施壓，海巡已全面戒備，「堅持捍衛主權，嚴陣以待」。

共軍軍演同步擾台　海巡艦艇海上對峙

共軍此次軍演自29日上午8時至下午6時，於台灣周邊5處海、空域進行實彈射擊。海巡署指出，中國軍事演訓已衝擊區域安全與國際秩序，對我國船舶航行安全及漁民作業權益影響甚鉅，已啟動全程監控與即時應變機制。

▲福建海警加入「正義使命-2025」環台軍演，並釋出具有深意的路線示意圖。（圖／翻攝中國海警）

▲福建海警加入「正義使命-2025」環台軍演，並釋出具有深意的路線示意圖。（圖／翻攝中國海警）

相距不到1浬！桃園艦7度廣播驅離

管碧玲晚間再度在臉書發文，並公布海巡署1000噸級「桃園艦」傍晚監控中國海警1306號船畫面。她指出，當晚約6時，桃園艦已對中國海警船進行第七次廣播驅離，雙方距離僅0.8浬（約1481公尺），海上長時間對峙，情勢緊繃。

管碧玲也向第一線人員喊話，「不眠不休，在黑暗的大海，應對黑暗的勢力，只為守護國家，讓人民平安入睡。」相關貼文引發網友聲援。

此外，高雄區漁會總幹事楊孟凡也提醒漁民，務必避開公告演訓海域，必要時提前返港或移往更安全海域；漁業電台將每小時播報最新安全資訊，若遇緊急狀況，應即刻通報漁會或海巡署求助。

12/28 全台詐欺最新數據

418 1 3725 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

愛吃「1類食物」恐致肝癌！　醫曝震撼研究：小鼠1年內就罹癌
TOYOTA「第6代RAV4」現身！　最新精品級電動車開價1
北車男狂按警報一路逃！黑衣英雄「0秒出手」抱摔制伏　英勇畫面
金豬、巨蟒20種巨獸齊飛！　蔡依林大巨蛋嗨開「萬獸派對」太狂
屏東連傳「40多聲槍響」！
《還珠》晴兒同框19歲兒　「肉感弟變185cm北大校草」帥照

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

歷史紀錄！中國船現蹤釣魚台355天

歷史紀錄！中國船現蹤釣魚台355天

日本海上保安廳29日指出，4艘中國海警船在釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）周邊水域航行，這不僅連續第45天在該區域發現中國公務船，也讓今年的累計天數達到355天，追平2012年「釣魚台國有化」以來的最高紀錄。

陸航警預告「禁航」曝光對台軍演天數

陸航警預告「禁航」曝光對台軍演天數

大陸控台民勾斷海底電纜　海巡署：轉移焦點

大陸控台民勾斷海底電纜　海巡署：轉移焦點

國內航線貨物夾藏花生製品　海巡安檢攔阻10.36公斤

國內航線貨物夾藏花生製品　海巡安檢攔阻10.36公斤

陸海警船又現金門海域　國台辦反駁「禁限制水域」存在

陸海警船又現金門海域　國台辦反駁「禁限制水域」存在

關鍵字：

台海軍演中國海警海巡署桃園艦漁民安全

曹西平已立遺囑「名下財產積蓄全留給他」

曹西平深夜驚傳家中離世！享壽 66 歲

快訊／曹西平乾兒子首發聲！懇求曹家血親

快訊／震撼彈！林俊傑終於認愛「絕美網紅」　一家四口甜照曝光

曹西平家中猝逝　醫示警「7前兆」：很多人無症狀

曹西平乾兒子是誰？

曹西平猝遺體冰存殯儀館　家屬不認領恐成「有名無主屍」

林俊傑嫩女友背80萬名牌包！　「超狂身家」被起底：房產超多

即／台19線「2騎士慘死」疑輾斃！　肇逃者追緝中

曹西平乾兒子能辦後事了！

光電很慘！　業者嘆「至少倒一半」

從盾牌到重錘！陸軍演海報砸向基隆和高雄港 國軍刺針飛彈兵被壓

乾兒下班喊「我回來了」！開房門驚見曹西平倒地

衣服全被扒光！25歲人質淚揭「性侵地獄」

曹西平生前悲嘆「沒有家人」

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！
妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

