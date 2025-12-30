海警擾台「相距僅0.8浬」！管碧玲PO照曝海上對峙：嚴陣以待

▲海巡桃園艦7度廣播驅離中國海警船。（圖／翻攝自Facebook／管碧玲）

記者閔文昱／綜合報導

中國解放軍啟動「正義使命-2025」圍台軍演，連帶中國海警船也同步擾台。海巡署29日偵獲4艘中國海警船航近我國北部、東部海域，立即調度大型艦艇預置應處。海委會主委管碧玲直言，中國以軍演恫嚇施壓，海巡已全面戒備，「堅持捍衛主權，嚴陣以待」。

共軍軍演同步擾台 海巡艦艇海上對峙

共軍此次軍演自29日上午8時至下午6時，於台灣周邊5處海、空域進行實彈射擊。海巡署指出，中國軍事演訓已衝擊區域安全與國際秩序，對我國船舶航行安全及漁民作業權益影響甚鉅，已啟動全程監控與即時應變機制。

▲福建海警加入「正義使命-2025」環台軍演，並釋出具有深意的路線示意圖。（圖／翻攝中國海警）

相距不到1浬！桃園艦7度廣播驅離

管碧玲晚間再度在臉書發文，並公布海巡署1000噸級「桃園艦」傍晚監控中國海警1306號船畫面。她指出，當晚約6時，桃園艦已對中國海警船進行第七次廣播驅離，雙方距離僅0.8浬（約1481公尺），海上長時間對峙，情勢緊繃。

管碧玲也向第一線人員喊話，「不眠不休，在黑暗的大海，應對黑暗的勢力，只為守護國家，讓人民平安入睡。」相關貼文引發網友聲援。

此外，高雄區漁會總幹事楊孟凡也提醒漁民，務必避開公告演訓海域，必要時提前返港或移往更安全海域；漁業電台將每小時播報最新安全資訊，若遇緊急狀況，應即刻通報漁會或海巡署求助。