孟加拉首位女總理吉亞過世　丈夫遇刺後崛起！她2度登上大位

記者詹雅婷／綜合報導

孟加拉首位女性總理吉亞（Khaleda Zia）過世，結束與病痛的抗爭，享壽80歲。她所屬的孟加拉民族主義黨（BNP）30日透過臉書證實，「我們最敬愛的領導人已經離開我們了，她是在今天早上6點走的。」

健康狀況不佳 曾裝維生設備

BBC、衛報報導，醫療團隊29日晚間便已宣告吉亞病況極度危急，儘管為她裝設維生設備，但考量到高齡及整體健康狀況不佳，無法同時進行多項治療。吉亞患有晚期肝硬化、關節炎、糖尿病等，今年初曾前往英國倫敦接受治療，待了4個月之後才返國，但在11月下旬，她被緊急送醫住院，嚴重胸腔感染，心臟與肺部受到影響。

丈夫遇刺亡 吉亞從家庭主婦崛起當上總理

吉亞的丈夫是孟加拉前總統拉曼（Ziaur Rahman），吉亞當時被描述為靦腆害羞的家庭主婦，育有2名兒子。不過1981這年，拉曼遇刺身亡，吉亞步入政壇崛起，帶領孟加拉民族主義黨，二度登上總理大位。

回顧吉亞政治生涯，她於1991年率領BNP在孟加拉20年來首次民主選舉中獲勝，成為該國史上第一位女性政府領導人，任內推行小學義務教育。她於2001年再度出任總理職位，直到2006年10月在大選前卸任；在第二任期間，她透過憲法修正案為女性保留議會席次，致力於教育年輕女性。

然而吉亞的政治路途並非一帆風順，她是人民聯盟黨前總理哈希納（Sheikh Hasina）的主要政敵，曾因貪腐案被判刑入獄數年。在2024年起義發生之後，哈希納被趕下台，吉亞的所有指控也都被撤銷。