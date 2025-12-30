　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

IPAC強烈譴責中共軍演：企圖將武力恐嚇常態化　積極為潛在衝突做準備

▲解放軍「正義使命-2025」環台軍演」區域示意圖。（圖／記者魏有德製，經編輯審核）

▲解放軍「正義使命-2025」環台軍演」區域示意圖。（圖／記者魏有德製，經編輯審核）

記者詹詠淇／台北報導

共軍東部戰區昨天宣布舉行「正義使命-2025」圍台軍演，5個演習範圍中有4處涵蓋我領海，今（30日）更近一步展開實彈演習。對此，對中政策跨國議會聯盟（IPAC）發布聲明強烈譴責，這類軍事行動絕非「常態」，種種跡象顯示，中國共產黨正企圖將武力恐嚇常態化，並積極為潛在衝突做準備。

針對解放軍「正義使命2025」環台軍演，對中政策跨國議會聯盟（IPAC）今發布聲明，強烈譴責中國人民解放軍近期舉行的環台軍演。

IPAC指出，本次演習動員海、空、飛彈及地面部隊，於台灣周邊多個座標同步展開，模擬包圍、精準打擊及封鎖行動。此舉顯然是刻意升級對台脅迫，更背離了應有的自我克制，情勢發展令人擔憂。

IPAC直言，這類軍事行動絕非「常態」。種種跡象顯示，中國共產黨正企圖將武力恐嚇常態化，並積極為潛在衝突做準備。此種模式不僅大幅增加誤判風險、破壞兩岸穩定，更威脅到印太地區的和平及全球繁榮。

最後，IPAC呼籲，各國政府應採取緊急且一致的行動，民主國家不應僅止於口頭反對片面改變現狀，更必須制定共同的威懾計畫，以提高侵略者的代價、加強集體防備能力，並明確表態，任何進一步的挑釁行動，都將面臨國際社會協同且堅決的回應。

12/28 全台詐欺最新數據

