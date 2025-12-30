曹西平猝逝！遺體冰存板橋殯儀館　家屬不認領恐成「有名無主屍」

記者陳以昇、劉人豪／台北報導

資深藝人曹西平驚傳29日深夜10時許於家中離世，享壽66歲。新北市消防局三重分隊昨接獲曹西平乾兒子報案，抵達位於三重的住處時，發現已無生命跡象，且遺體出現明顯屍斑與僵硬情形，警方後續聯繫曹西平胞兄，但對方表示不願出面處理。依據新北市有名無主遺體處理流程，檢察官相驗完成翌日起14日內，報請新北市警察局公告認領，若逾期25日仍未認領，則由殯葬處依規定「有名無主屍」收埋。

▲曹西平離世，家屬不願出面處理，恐成有名無主屍。（圖／翻攝自臉書）

曹西平昨夜被34歲的乾兒子吳男發現倒臥在三重區河邊北街住宅房間內，已經沒有呼吸心跳，經警方到場檢視，確認已明顯死亡，初判無外力介入；警方後續聯繫曹西平胞兄，但對方表示不願出面處理，後續將遺體送往板橋殯儀館冰存，待刑事相驗釐清死因。

乾兒子悲慟表示，當務之急是尋求與四哥有血緣關係的人，懇請家屬能將後事全權交由他處理。他坦言，由於兩人並無法律認定的父子關係，導致警方與相關業者目前無法讓他處理四哥的後事，心碎發問：「我該怎麼做，才能好好保護四哥？」。他悲憤直言，「明明我是最親的兒子，最後還要公告招領，我該怎麼做，才能好好保護四哥？才能好好幫四哥處理好人生的大事。」他希望能盡最後一份心力保護曹西平的尊嚴。不過貼文公開沒多久又隨即刪除。

新北市有名無主遺體處理流程，應於檢察官相驗完成翌日起14日內，將該遺體之性別、年貌、特徵、身材、衣著、形態及遺留物等詳實資料，報請新北市警察局公告認領。前項公告認領之期間，自公告日起算25日。期間DNA、指紋等資料送新北市刑大建檔比對，副本發給刑事局備查；若逾期仍未認領，則由殯葬處依規定「有名無主屍」收埋。