藍喊先幫軍人加薪再談總預算　民進黨團：只有僱傭兵才看酬勞打仗

記者詹詠淇／台北報導

今年即將結束，但明年度總預算持續卡關，國民黨團要求行政院依法編列軍人加薪預算、警消退休保障，以及執行停砍年金，立法院就立刻審查總預算。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今（30日）表示，軍隊能否保衛國家，靠的是軍人和其武器是否精良，不是靠薪水，「只有僱傭兵才是看著酬勞去打仗」。民進黨團肯定軍人努力，不斷維持提升其待遇，但今天問題不是待遇，而是我方在對岸不斷提升、挑釁情況下，有無足夠軍備防衛國家安全。

有關國防預算卡關，國民黨喊先幫軍人加薪再談總預算，鍾佳濱說，過去幾年從前總統蔡英文到總統賴清德對國軍弟兄官兵姐妹們都非常重視，尤其是國防部長顧立雄，人家還笑稱他是「福利熊」顧立雄，表示他對國軍待遇的提升非常重視。

鍾佳濱指出，一個部隊、軍隊能否保衛國家，靠的是軍人和其武器是否精良，不是靠薪水，「只有僱傭兵才是看著酬勞去打仗」。因此，民進黨團肯定國軍官兵對保衛國家的付出，也應盡力去維持、提升，讓他們有合理待遇。但今天問題不是在待遇問題，而是在整個軍備能否在對岸不斷提升、不斷對我們挑釁、對我們封鎖的情況下，有足夠的軍備來防衛自己的國家安全。

鍾佳濱強調，這兩者合而為一，「軍人本身對於國家的使命，我們給他充足的待遇和條件」，還有精良的武器，能夠對敵外威脅適度回應，這才是必要的。他呼籲朝野不分政黨，尤其在今天的程序委員會，不要再擋軍購預算、不要再擋國防預算，尤其不要再擋能夠強化台灣國防的特別條例。

至於國民黨主席鄭麗文在專訪提到，賴清德、賴政府把兩岸的路給走絕了，鍾佳濱則認為，鄭主席的認知不知道為何，不過普遍台灣社會都有種感覺，「只要我們說台灣不歸中國管，中國就認為這是一種挑釁」，大家想想看，「我不歸你管」也是對你的挑釁，那我們要怎麼樣走下去？

因此，鍾佳濱呼籲，兩岸未來人民和平交流的前提就是彼此尊重，民進黨團相信鄭麗文主席想去中國見習近平，也是希望對方是尊重中國國民黨的，「不然的話，難不成中國共產黨說，既然都叫中國，所以你國民黨也歸我共產黨管，你可以接受嗎？我想這不可能接受的」，鄭主席應該認清這個基本態度。