中共「蟒蛇戰術」圍台軍演　邱毅：內行人一看就知

記者陳俊宏／綜合報導

中共29日宣布在台灣周邊展開「正義使命－2025」軍事演習，並預告今天將實彈射擊。對此，前立委邱毅表示，內行人一看就知道，這是典型的「蟒蛇戰術」，動員海陸空火箭軍進行全面封鎖，而且越鎖越緊，「更令台獨份子膽寒的是，大陸艦機已進入12浬領海內。」

▼中共「正義使命－2025」軍事演習。(圖／翻攝微博）



典型「蟒蛇戰術」

邱毅在臉書說，總統賴清德接受綠媒專訪，面對鄭弘儀這位著名的台獨主持人，賴夜郎自大、得意洋洋地表示，解放軍實力不夠，不敢武統台灣，充滿挑釁的囂張氣焰。

邱毅指出，29日一早解放軍東部戰區，即進行全面圍島軍演，這次名為「正義使命－2025」的軍演，四面扼住台灣海峽、宮古海峽、巴士海峽、菲律賓海。

邱毅提到，內行人一看就知道，這是典型的「蟒蛇戰術」，動員海陸空火箭軍，進行全面封鎖，而且越鎖越緊，不僅演訓規模、範圍史上最大，而且「開局就打」更屬首例。

判斷中共軍演3原因

邱毅表示，更令台獨份子膽寒的是，大陸艦機已進入12浬領海內，恆春以南距台灣僅4.7浬，台東以東距台灣僅9.7浬；台媒稱此次軍演為「突襲式軍演」，但事出必有因，為什麼解放軍突然有大規模圍島軍演，他判斷有三個可能原因。

▼解放軍歷年環台軍演區域分布示意圖。（AI協作圖／點圖可放大／記者魏有德製作，經編輯審核）



邱毅說，一是針對美國總統川普對台灣大規模軍售，這次不僅金額最大，達3500億台幣，而且多數是進攻型武器，已違反《中美三個聯合公報》，尤其是《八一七公報》。

邱毅指出，二是針對日本首相高巿早苗「台灣有事，就是日本有事」，測試日本敢不敢動用自衛隊，行使集體自衛權，若高市沒有反應，就等於自我打臉。

高市早苗絕對不敢動

邱毅認為，而高市絕對不敢動，因為從1月1日起，俄羅斯在北海道北部的南千島群島軍演，而且會持續好幾個月，給高市十個熊心豹子膽，她也不敢南北兩面作戰。

邱毅提到，三是針對賴清德挑釁的言論，必須壓制台獨氣熖；所以國民黨主席鄭麗文呼籲賴清德，及時宣布放棄台獨黨綱，不要拖累台灣2300萬人民。