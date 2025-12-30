　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

中共「蟒蛇戰術」圍台軍演　邱毅：內行人一看就知

記者陳俊宏／綜合報導

中共29日宣布在台灣周邊展開「正義使命－2025」軍事演習，並預告今天將實彈射擊。對此，前立委邱毅表示，內行人一看就知道，這是典型的「蟒蛇戰術」，動員海陸空火箭軍進行全面封鎖，而且越鎖越緊，「更令台獨份子膽寒的是，大陸艦機已進入12浬領海內。」

▼中共「正義使命－2025」軍事演習。(圖／翻攝微博）

(圖／翻攝微博）

典型「蟒蛇戰術」

邱毅在臉書說，總統賴清德接受綠媒專訪，面對鄭弘儀這位著名的台獨主持人，賴夜郎自大、得意洋洋地表示，解放軍實力不夠，不敢武統台灣，充滿挑釁的囂張氣焰。

邱毅指出，29日一早解放軍東部戰區，即進行全面圍島軍演，這次名為「正義使命－2025」的軍演，四面扼住台灣海峽、宮古海峽、巴士海峽、菲律賓海。

邱毅提到，內行人一看就知道，這是典型的「蟒蛇戰術」，動員海陸空火箭軍，進行全面封鎖，而且越鎖越緊，不僅演訓規模、範圍史上最大，而且「開局就打」更屬首例。

判斷中共軍演3原因

邱毅表示，更令台獨份子膽寒的是，大陸艦機已進入12浬領海內，恆春以南距台灣僅4.7浬，台東以東距台灣僅9.7浬；台媒稱此次軍演為「突襲式軍演」，但事出必有因，為什麼解放軍突然有大規模圍島軍演，他判斷有三個可能原因。

▼解放軍歷年環台軍演區域分布示意圖。（AI協作圖／點圖可放大／記者魏有德製作，經編輯審核）

▲解放軍歷年重大環台軍演範圍對照圖。（AI協作圖／記者魏有德製作，經編輯審核）

邱毅說，一是針對美國總統川普對台灣大規模軍售，這次不僅金額最大，達3500億台幣，而且多數是進攻型武器，已違反《中美三個聯合公報》，尤其是《八一七公報》。

邱毅指出，二是針對日本首相高巿早苗「台灣有事，就是日本有事」，測試日本敢不敢動用自衛隊，行使集體自衛權，若高市沒有反應，就等於自我打臉。

高市早苗絕對不敢動

邱毅認為，而高市絕對不敢動，因為從1月1日起，俄羅斯在北海道北部的南千島群島軍演，而且會持續好幾個月，給高市十個熊心豹子膽，她也不敢南北兩面作戰。

邱毅提到，三是針對賴清德挑釁的言論，必須壓制台獨氣熖；所以國民黨主席鄭麗文呼籲賴清德，及時宣布放棄台獨黨綱，不要拖累台灣2300萬人民。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
418 1 3725 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
愛吃「1類食物」恐致肝癌！　醫曝震撼研究：小鼠1年內就罹癌
TOYOTA「第6代RAV4」現身！　最新精品級電動車開價1
北車男狂按警報一路逃！黑衣英雄「0秒出手」抱摔制伏　英勇畫面
金豬、巨蟒20種巨獸齊飛！　蔡依林大巨蛋嗨開「萬獸派對」太狂
屏東連傳「40多聲槍響」！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

剴剴案2年了　許淑華質疑北市府：不強化把關竟選擇「省錢」？

中共飛彈距台灣本島史上最近　國軍坦言：沒辦法知道精確落點在哪

國軍揪中共對台發布46則爭訊　空拍101、顧立雄休假皆認知作戰

共軍實彈逼線！27枚火箭彈射向台海　落點「史上最接近台灣」

針對圍台軍演！金門「4戰車+4甲車」開上街頭...居民心驚驚

共軍控被班超艦「火控雷達」鎖定　海軍：這是我方防禦性的示警

國防部曝：中共向2區發射27枚火箭　偵獲71架次共機、影響941架次航班

市長初選白熱化！林岱樺拋「AI好生活」　喊讓高雄變智慧城市

中共圍台軍演　王浩宇嗆：若開戰第一波戰機艦幾分鐘內會消失

LIVE／中共射實彈「落在我24海浬週邊」　國防部說明應處作為

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

陳意涵組團接尾牙「錢到位都好談」　鍾欣凌首映會直接大跳〈表白〉

共軍進領空海如何應處？　國防部：恐擦槍走火、已定交戰規則

解放軍突圍台軍演！　總統府「對國際秩序的公然挑戰」

海馬士火箭交付超前！　解放軍「正義使命」演習點名喊打：發現目標

解放軍福建海警艦艇喊話影片曝光　「依法管控台島」

剴剴案2年了　許淑華質疑北市府：不強化把關竟選擇「省錢」？

中共飛彈距台灣本島史上最近　國軍坦言：沒辦法知道精確落點在哪

國軍揪中共對台發布46則爭訊　空拍101、顧立雄休假皆認知作戰

共軍實彈逼線！27枚火箭彈射向台海　落點「史上最接近台灣」

針對圍台軍演！金門「4戰車+4甲車」開上街頭...居民心驚驚

共軍控被班超艦「火控雷達」鎖定　海軍：這是我方防禦性的示警

國防部曝：中共向2區發射27枚火箭　偵獲71架次共機、影響941架次航班

市長初選白熱化！林岱樺拋「AI好生活」　喊讓高雄變智慧城市

中共圍台軍演　王浩宇嗆：若開戰第一波戰機艦幾分鐘內會消失

LIVE／中共射實彈「落在我24海浬週邊」　國防部說明應處作為

畫面太好看！「最萌身高差」IU勾邊佑錫同框　露香肩黑色禮服美翻

印度GDP超車日本！躍升全球第4大經濟體　官方放話3年內拚第3

米其林「最新AI智慧輪胎」預告CES發表！安全＆省錢一次滿足

營養師揭露高血壓飲食地雷　提醒「5種食物」不要吃！

剴剴案2年了　許淑華質疑北市府：不強化把關竟選擇「省錢」？

NCT道英親哥孔明驚爆「突發性失聰」！　緊急住院停拍新戲

女子網路約「幣商」面交　2男夥少女搶走18萬

張捷被客人投訴逼道歉　夏如芝心疼發聲：大家都是出來工作的

陳庭妮公開素顏照沒在怕！　傳授熬夜急救「霜膜法」超管用

北車男狂按警報一路逃！黑衣英雄「0秒出手」抱摔制伏　英勇畫面曝

【猴子突襲紅牌重機】騎士深坑慘撞摔車骨折　野猴當場死亡

政治熱門新聞

快訊／共軍朝台灣北部外海實彈射擊　國防部：落彈散布我24浬線週邊

中共實彈逼線！27枚火箭彈落點史上最接近台灣

快訊／中共對台實彈射擊　國防部1730開記者會說明

國防部曝：中共向2區發射27枚火箭　偵獲71架次共機、影響941架次航班

LIVE／中共射實彈「落在我24海浬週邊」　國防部說明應處作為

曹興誠認與中國女子交往　2015非台灣公民「有無婚外情」干謝寒冰何事

中共「蟒蛇戰術」圍台軍演　邱毅：內行人一看就知

曹西平盼遺產留給乾兒子恐難如願　她籲廢除「兄弟姊妹」特留分

中共飛彈距台灣本島史上最近　國軍坦言：沒辦法知道精確落點在哪

陸軍演「美軍機現蹤台海」　國防部證實

中共圍台軍演　王浩宇嗆：若開戰第一波戰機艦幾分鐘內會消失

黑夜海上對峙！中國海警逼近東部海域

江啟臣惡霸主任！　「公務車濫用」深夜清晨待命

共軍無人機「俯瞰台北101」　被抓包偷監視器畫面

更多熱門

相關新聞

分析／無人機新常態？灰色地帶考驗我軍政治判斷

分析／無人機新常態？灰色地帶考驗我軍政治判斷

解放軍東部戰區近年對台演習「步步逼近」，從今年4月1日的「無代號演習」到昨29日「正義使命-2025」，不到一年的時間內，兩次在宣傳片中釋出台北市101地標，從最初的衛星空照到「首次」無人機真實俯瞰，運用心理攻勢，刻意展示監控我方一舉一動，同時也凸顯解放軍無人機擾台是否成為另一種新常態？目前國際之間對擊落無人機偵查尚處於灰色地帶，也沒有標準國際共識，將極度考驗我方困難的政治抉擇與軍事判斷。

快訊／軍演第二天　共軍在台灣南北兩端檢驗「一體封控能力」

快訊／軍演第二天　共軍在台灣南北兩端檢驗「一體封控能力」

解放軍同框中央山脈「這麼近那麼美」戰機飛行員與台灣自拍畫面曝

解放軍同框中央山脈「這麼近那麼美」戰機飛行員與台灣自拍畫面曝

圍台軍演細節披露！7點半宣布行動　戰機凌晨就已起飛

圍台軍演細節披露！7點半宣布行動　戰機凌晨就已起飛

解放軍貼AI影片　暗示攻台是無人化作戰

解放軍貼AI影片　暗示攻台是無人化作戰

關鍵字：

邱毅解放軍

讀者迴響

熱門新聞

曹西平已立遺囑「名下財產積蓄全留給他」

曹西平深夜驚傳家中離世！享壽 66 歲

快訊／曹西平乾兒子首發聲！懇求曹家血親

快訊／震撼彈！林俊傑終於認愛「絕美網紅」　一家四口甜照曝光

曹西平乾兒子是誰？

曹西平家中猝逝　醫示警「7前兆」：很多人無症狀

曹西平猝遺體冰存殯儀館　家屬不認領恐成「有名無主屍」

林俊傑嫩女友背80萬名牌包！　「超狂身家」被起底：房產超多

即／台19線「2騎士慘死」疑輾斃！　肇逃者追緝中

曹西平乾兒子能辦後事了！

光電很慘！　業者嘆「至少倒一半」

從盾牌到重錘！陸軍演海報砸向基隆和高雄港 國軍刺針飛彈兵被壓

乾兒下班喊「我回來了」！開房門驚見曹西平倒地

衣服全被扒光！25歲人質淚揭「性侵地獄」

曹西平生前悲嘆「沒有家人」

更多

最夯影音

更多
中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！
妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面