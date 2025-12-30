　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃暐瀚表態：反對在野黨封殺軍購案　直接擋在程委會非常不負責任

▲政治評論員黃暐瀚。（圖／《豈有此呂》）

▲政治評論員黃暐瀚。（圖／《豈有此呂》）

記者郭運興／台北報導

中共解放軍東部戰區29日以「正義使命-2025」為名，在台灣周邊實施針對性軍事演習。對此，媒體人黃暐瀚表示，有關對美「八年1.25兆國防特別軍購案」，自己會擔心「今天不買，也許哪天又會買不到了」，在野黨可以監督，但真的不懂直接擋在「程委會」是什麼意思？ 直接擋在程委會，非常不負責任，身為中華民國的公民，「我反對程序委員會，直接封殺，不審軍購預算案」。

黃暐瀚表示，中國又要軍演，自己想大部分台灣人早就習慣了。不是習慣「被威脅」，而是習慣對岸就是會用這一套，從2022年裴洛西事件以來，一直就是對台灣喊打喊殺。

黃暐瀚表示，有人些主張，化解分歧，就能避戰。但仔細分析就能知道，兩岸沒什麼「分歧」，說穿了就是中華人民共和國要統台灣，你接受，就不打你；不接受，就武力相向。從李登輝執政之後，台灣早就放棄打對岸，台灣不是中國的「威脅」。

黃暐瀚直言，所以，這不是什麼「理念之爭」，這是維護民主自由與生活方式的捍衛之戰。為了能在高壓之下，維持民主、保護人民，我們必須有足夠的軍備跟準備。

黃暐瀚提到，經國先生曾經說過「今天不做，明天就要後悔」。2001年美國總統布希曾經同意對台軍售八艘柴油潛艦，不過當時國親立委不同意（在程委會擋了69次），計劃告吹。等到後來國民黨重新執政，轉頭再向美國要求購買的時候，美國已經不賣了。

黃暐瀚認為，所以，有關對美「八年1.25兆國防特別軍購案」，自己會擔心「今天不買，也許哪天又會買不到了」。

黃暐瀚質疑，在野黨可以審、可以刪、可以監督，但真的不懂直接擋在「程序委員會」是什麼意思？這叫不排案，是不分細項，沒有理由的「不給討論」。

最後，黃暐瀚強調，拜託立院快點排案，要審要刪後續再來看誰有道理，直接擋在程序委員會，非常不負責任，身為中華民國的公民，「我反對程序委員會，直接封殺，不審軍購預算案」。

共軍無人機「俯瞰台北101」　被抓包偷監視器畫面

共軍無人機「俯瞰台北101」　被抓包偷監視器畫面

中國解放軍東部戰區「圍台軍演」進入第二天，前一晚在微博釋出影片，央視報導稱「無人機拍到台北101」，「隨時到台北」。不過，台灣軍事粉專抓包，所謂的「無人機空拍照」疑似擷取自台灣監視器，讓粉專忍不住開酸「可以認真點嗎？」

台灣若淪陷　智庫：日基地成美軍戰勝關鍵

台灣若淪陷　智庫：日基地成美軍戰勝關鍵

川普回應中共圍台軍演：習近平沒跟我講　我也不擔心

川普回應中共圍台軍演：習近平沒跟我講　我也不擔心

中俄軍演劍指美日！　華爾街日報：台美日命運緊密交織

中俄軍演劍指美日！　華爾街日報：台美日命運緊密交織

曹興誠認與中國女子交往　2015非台灣公民「有無婚外情」干謝寒冰何事

曹興誠認與中國女子交往　2015非台灣公民「有無婚外情」干謝寒冰何事

