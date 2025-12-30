王世堅站台送「勳章」力挺　陳亭妃：初選要贏不是靠抹黑

▲王世堅站台支持陳亭妃。（圖／陳亭妃國會辦公室提供）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨台南市長初選倒數，兩位有意參選者陳亭妃、林俊憲廝殺激烈。陳亭妃今（30日）召開記者會表示，1月初將啟動「女力市長·鐵馬精神」，騎腳踏車到台南37區向鄉親拜託守護電話。民進黨立委王世堅也現身支持力挺，更贈送一枚巨大「勳章」，陳亭妃表示，因為這代表她從政27年來不斷被抹黑、攻擊，卻可以一路堅持到今天，在她身上的勳章。

王世堅到場特別送上一枚巨大「勳章」，他表示，每一個抹黑攻擊，都是陳亭妃的勳章，政治路上難免遭遇誤解、委屈與攻擊，但真正走得遠的人，從來不是靠聲量，而是靠能不能承受、能不能撐住。這句話也在此刻被重新賦予意義。而「勳章說」也成為陳亭妃37區鐵馬行的共同信物。

陳亭妃表示，這枚「勳章」信物是人民一起走過來的見證。她坦言，自己沒有龐大的資源可以一路安排歌仔戲、兒童劇團、多場強迫遊覽車動員的大型造勢活動，更沒有謝龍介的直播助攻，「但是我有人民。」她強調，27年來人民監督著我，所有的挑戰與磨練，都是人民陪著她一步一步走過來的。

陳亭妃宣布，自1月1日至1月11日，將橫跨台南37區進行鐵馬大串連行動，並臉書、YT都會有直播，讓鄉親可以更進一步看到她一路的用心，拜託在民調期間「守住電話、守住陳亭妃」。陳亭妃表示，這趟鐵馬行，就是把過去的努力、現在的堅持，以及對未來的承諾，一次串連起來，2026年1月1日早上就從永華市政中心出發，一路到1月11日下午2:50再回到永華市政中心。

陳亭妃強調，初選是比誰真正準備好、誰能在風雨中站得住、誰能經得起考驗，不是靠抹黑攻擊，「我會用勇敢的力量繼續往前走，找回人民最真的感動」。