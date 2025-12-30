　
    • 　
>
政治

江啟臣惡霸主任！「公務車濫用」直擊　深夜清晨隨時待命

江啟臣宣布參選台中市長，辦公室卻傳出公務車濫用醜聞。（杭大鵬攝）

▲江啟臣宣布參選台中市長，辦公室卻傳出公務車濫用醜聞。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

濫用公務車爭議再起！立法院副院長江啟臣14日正式宣布參選台中市長，隨後緊鑼密鼓展開相關拜會行程。本刊接獲爆料，江啟臣辦公室林姓主任長期濫用副院長專屬「首長專車」，不僅在官邸宴客後要求司機深夜加班送其返家，清晨跨縣市專程接送，甚至採買、接小孩下課，連江宴客前都要求司機載伴手禮，差遣公務車司機形同把首長車當私家車，知情人士控訴，林姓主任利用權勢欺壓司機與工友，濫用特權的行徑已引發不滿。

就在江啟臣宣布參選台中市長隔天、12月15日，本刊直擊，江在台北的副院長官邸宴客，當晚住在官邸，晚間10點多客人離去，江的幾位助理則待到晚間11點多，公務車才緩緩從官邸駛離，往西邊駛去，11點半左右，公務車抵達新北某路口，讓林姓主任下車返家。

2025.12.15 18：35 江啟臣在官邸宴客，林姓主任先去外面餐廳取預定好的菜。

▲2025.12.15 18：35 江啟臣在官邸宴客，林姓主任先去外面餐廳取預定好的菜。

23：25 林姓主任自江啟臣座車下車。

▲23：25 林姓主任自江啟臣座車下車。

12月24日，江啟臣預定早上7點到台北市杭州南路的hit FM接受廣播專訪，清晨6點10分，天還未亮，本刊又直擊林姓主任在新北市住處附近的路口搭上公務車，原來她要公務車先來接她，再一起到仁愛路官邸與江會合，接江前往接受專訪。從本刊直擊畫面更加證實爆料的江啟臣辦公室主任濫用公務車並非空穴來風。

2025.12.24 07：04 林姓主任陪同江啟臣到廣播電台接受採訪。

▲2025.12.24 07：04 林姓主任陪同江啟臣到廣播電台接受採訪。

江啟臣被本刊問及此事時回應表示，自己對此狀況並不知情，通常他都只是跟公務車說幾點來接，「有時候應該是在辦公室跟官邸之間才會用到，大部分我都在車上」。


江啟臣惡霸主任1／江辦主任好大官威　司機要她到家才能下班
江啟臣惡霸主任2／誰敢拒絕大主任？　她掌握1權力司機工友任她使喚

【她真的選對人了】地震瞬間他第一時間護住她 還冷靜檢查四周❤

