地方 地方焦點

《康健》公布2025氣喘特色醫院　屏東基督教醫院獲選

▲屏基獲《康健雜誌》2025特色醫院肯定。（圖／屏基提供）

記者陳崑福／屏東報導

為終結看病迷思，並提供民眾就醫新依據，《康健》雜誌結合權威專家與健保公開數據，針對全台400餘家醫院進行評選，公布8大疾病「特色醫院」名單。屏東基督教醫院在「氣喘」疾病照護領域表現優異 ，獲選為特色醫院，也是屏東縣區域醫院中唯一入選的醫療機構。

「我只是感冒一直沒好，有咳嗽，呼吸有一點喘，胸口悶悶的，這樣是氣喘嗎？」在屏基氣喘衛教室，這樣的提問並不陌生。許多病人帶著困惑走進診間，卻不知道長期咳嗽、喘不過氣，早已不是單純的感冒，而是身體發出的求救訊號。

也因為看見太多被延誤的病情，屏基多年來將「氣喘與慢性阻塞性肺疾病（COPD）」視為呼吸照護的重點核心，從診斷、治療到追蹤，建立一套真正走進病人生活的照護模式。這份長期累積的努力，讓屏基獲得《康健雜誌》2025年「氣喘疾病特色醫院」推薦。

「氣喘其實是一個被大家低估的疾病。」屏基胸腔內科主任李明杰指出，不少人直到五、六十歲才被確診氣喘，但這時候肺功能往往已經退化到八、九十歲的程度。更令人心痛的是，有些病人因為忽略症狀、沒有規律用藥，在急性發作時需要插管治療，甚至送到醫院時已經沒有心跳，錯過了挽救的機會。

依據國民健康署110年國民健康訪問調查數據，12歲以上氣喘病人過去一年內曾發作的有21.6%，大約每5位氣喘病人，就有1位氣喘控制不佳，其中21%未依醫師指示定期回門診追蹤、15.1%曾因氣喘發作至急診就醫。

為了不讓憾事一再發生，屏基從制度面著手，民國91年起配合健保署針對氣喘患者實行疾病個案管理，由醫師評估收案後，交由疾病管理個管師進行分級與長期追蹤。每年穩定照護超過千名氣喘病人，氣喘個案半年追蹤率達48.27%，遠遠高於健保方案訂定的12%基本門檻，屏基的氣喘照護不是「看過一次就結束」，而是持續陪伴。

個管師的角色，往往是病人最有感的支持。她們會關心病人是否規律回診、是否完成肺功能檢查，更重要的是，確認藥物真的「有用在對的地方」。不少病人拿到吸入劑後，因操作困難、覺得麻煩而放棄使用，導致病情反覆。個管師會主動電訪詢問，必要時協助安排回診，並透過門診提示系統提醒醫師調整藥物種類，再回到衛教室重新練習，直到病人真正上手。

46歲的陳小姐，7年前經肺功能檢查確診為氣喘，依醫囑持續使用乾粉吸入劑治療，長期下來，她的肺功能不但沒有隨年齡下降，反而持續改善，第一秒吐氣量（FEV1）由治療初期的1.95公升提升至2.26公升。另一位73歲林先生則曾在民國105年因A型流感住院插管治療，之後開始規律用藥。隨著治療穩定，他不再出現急性發作至急診或住院的情形，肺功能也逐年進步，第一秒吐氣量（FEV1）從民國102年的2.63公升，提升至民國114年的2.82公升。

一般而言，肺功能會隨著年齡增長而下降，但陳小姐與林先生的肺功能卻「不降反升」，正是規律回診、遵從醫囑與正確用藥所帶來的成果。臨床經驗顯示，只要病人能穩定遵從治療，大約八成的氣喘患者都能獲得良好控制，即使在容易誘發發作的冬季，也能維持穩定呼吸，日常生活與運動幾乎不受影響。

「氣喘是可以治療、可以恢復的疾病。」李明杰主任強調，但如果長期不治療，氣管會逐漸纖維化，形成不可逆的變化，呼吸道功能會一年比一年差，等到真的想治療，往往已經來不及了。針對仍屬困難控制型的氣喘病人，屏基提供生物製劑治療選項，並可依病人條件協助向健保申請，讓更多患者找回穩定而自在的呼吸生活。

相關新聞

孩子越多越不易過敏　研究：第3胎氣喘風險「比老大低3成」

台灣少子化加劇，過敏兒卻增加，而國內最新研究發現，家裡孩子愈多，晚生的小孩過敏風險愈低，生到3胎或以上，孩子不論是發生氣喘、過敏性鼻炎或異位性皮膚炎的機率，全都明顯低於老大，例如氣喘，便可下降26.9%。

溫差大「幼兒氣喘」爆高發期　兒醫曝症狀警訊

《康健》公布「8大疾病特色醫院」名單　中醫大附醫入選5項最多

洗澡引發氣喘　懷2月胎當場倒地亡

即／台中孕婦突氣喘！命危搶救中

