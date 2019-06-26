韓國瑜籲別當棋子！喊台灣「要當浴缸的塞子」　網一臉懵…狂嗆：看攏無

▲韓國瑜回答「如何捍衛中華民國的國家安全」。（圖／翻攝TVBS直播）

網搜小組／綜合報導

國民黨總統初選廝殺激烈，由黨中央舉辦的首場「國政願景電視發表會」於25日晚間在高雄登場。內容聚焦憲政、國安等四大議題。在問答時間，智庫提問「如何捍衛中華民國的國家安全？」高雄市長韓國瑜比喻美中台三方關係，是水、浴缸、塞子，並說「台灣要當棋子還是浴缸的塞子？」說法引發網友熱論。

對於智庫發問，高雄市長韓國瑜回應，國家安全問題至高無上、無與倫比，他常問自己，70年前歐洲德國軍力橫掃天下為何不攻擊瑞士，日本皇軍軍力橫掃亞洲，為何不攻擊泰國，瑞士、泰國為何可以從戰爭中避開？他們有什麼可以替代的？他們價值在哪裡？

▲韓國瑜問「台灣要當棋子，還是浴缸的塞子？」（圖／翻攝TVBS直播）

他直呼，「台灣人民思考一下，台灣價值在哪？又有什麼有形跟無形的力量，讓那些想對我們攻擊的不敢輕易開戰？」說中、美就像兩個下棋的人，台灣若只是車馬炮兵卒，要當棋子，時間到了，沒價值就丟掉了；還是台灣要換個角色，晚上身體疲倦，泡個澡要用塞子。

韓國瑜直問，「台灣要當棋子還是浴缸的塞子？泡澡必須有水、有浴缸，水很重要，浴缸也很大，但少了這個小小的塞子，就沒辦法泡澡。」最後強調，努力靠自己，國家安全是最重要的。

▲韓國瑜呼籲台灣要當「浴缸塞子」。（圖／翻攝自購物網站）

韓國瑜一番「浴缸塞子」論引發一陣熱論，還被轉貼至PTT，鄉民紛紛表示，「我不懂這比喻」、「你才塞子，你全家都塞子」、「快笑死，一群塞子」、「抱歉我智商低，誰來解釋一下」、「瑞士泰國那邊還看得懂，什麼塞子開始看攏無」、「真的是被政治耽誤的直銷王」、「好假裝我聽懂了，請問要怎麼做個開心的塞子。」

也有網友試著解釋韓國瑜的言下之意，「棋子會被人隨意擺，想注滿水沒塞子水不滿，意涵塞子的重要性」、「比喻塞子的意思就是中美都需要」、「想泡澡，注滿水是需塞子，沒塞子就無法滿足泡澡，所以台灣要像塞子一樣重要」、「不就找到台灣自己的價值，不要當棋子。」

還有人是聽懂了韓國瑜的比喻，但忍不住有所疑問的，「我就想問，美中要泡澡為何我們要當塞子？然後我又想問，當塞子確定不會被任一方打？塞子沒了再買一個不就又能泡澡了，塞子很重要？」「所以價值是甚麼？這一題他的回答是甚麼？」

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