新竹當作業員！33K男年存35萬元　超狂「生活模式」曝光...網嚇壞：太會存

▲新竹科學園區。（圖／翻攝PTT）

記者黃君瀚／綜合報導

身處萬物價格飛漲、薪資停滯的時代，對不少年輕人來說存錢成了一大困難事。就有南部「北漂」到新竹擔任大夜班物料作業員的網友分享努力成果，出社會短短2年半時間，在刻苦生活、控制欲望之下，月薪3萬3的他攢下88萬元積蓄，明細一上網公開感動了不少人。

男網友21日上午在PTT發文，自稱是南部肥宅，目前在新竹縣上班，做的是大夜班物料作業員，固定做2休2，月薪33K，一整年下來只要加班10天左右，獎金、年終加一加年薪約55萬元，工作2年半生活全靠自己，沒再跟家裡拿一毛錢。

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作業員同時分享了平時生活的狀況，在刻苦生活之下1年目標存33萬元，包含沒交過女友保持單身一輩子，不買車、不買房、沒辦信用卡，平時騎中古機車、用著高齡9年的筆電，一個人住在月租4200元的小套房，沒有昂貴消費、沒出國旅遊，休閒只有看球賽、漫畫、電影等不太花錢的娛樂，每月開銷1萬5千元都用在吃飯、加油、手機、房租和水電上。

▲作業員公布出社會2年半，帳戶中辛苦存下的88萬元。（圖／翻攝PTT）

他說，在這樣的情況下，盡可能把大部份的薪水都存起來，持之以恆不手癢、不高額花費，每個月發薪水就強制轉錢到另一個帳戶。努力了2年半，存款進度小超前，累積88萬1462元，平均1年存超過35萬元，比預期的33萬元更強，「這樣有辦法活到老死嗎」？

文章貼上網，不少人超佩服苦行般的生活方式，「能存33萬很厲害，存到的才是你的」、「你好強喔，這點收入可以存33萬一年」、「差不多條件比我好很多了，慚愧」、「領比你多的都不一定可以存那麼多」、「單身的話很OK吧 其實可以不用這麼省」、「不嫖不賭不吸毒沒問題吧」、「一年存30幾萬已經贏過一半年輕人」。

另外也有些網友給他理財和生活上的建議，「每年存的拿去定期定額」、「推薦你空閒時間學習投資，為了退休打算」、「如果我是你的話我會回南部」、「建議要不要考慮小創業、買金融股或定存」、「記得買醫療跟意外險，應該可以活到老死」、「花點錢投資自己在上班以外的時間，學習、交友、增廣見聞。」