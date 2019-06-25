NO.1炸雞店開幕！拿坡里「炸雞專賣店」曝光　網瘋：終於回歸本業

▲拿坡里披薩的炸雞受到許多人喜愛。(圖／翻攝自官方粉絲頁)



記者鄒鎮宇／台北報導

餐飲業者三商集團旗下「拿坡里披薩」內的炸雞，在多次網友評比之中，屢屢拿下冠軍，獲得全台最好吃炸機的稱號。但台北一名網友近日發現，一間還在裝潢的店面招牌掛著「拿坡里炸雞」，讓網友們笑說「終於回歸本業，炸雞超好吃der」。對此，業者也做出回應了。

社群平台《Dcard》、旅遊資訊平台「MOOK景點家」皆舉辦過「炸雞大賽」，評比台灣哪間炸雞最好吃，但結果無論是哪個平台的結果，「拿坡里披薩」的炸雞都因雞肉裹粉炸到皮酥脆口、肉軟嫩入味，加上醃料的微微辣度等因素，霸佔第一名的位置。

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▲有網友發現，拿坡里要開設專門的炸雞店。（圖／翻攝PTT）



一名網友在PTT上發文表示，他日前經過中山區農安街時，發現一間新開的店面竟寫著「拿坡里炸雞」而非「拿坡里披薩」，讓他驚嘆，「看得我虎軀一震抖得一地肥油 根本是肥宅的完美朋友啊！！有沒有拿坡里總算認清本業是賣炸雞的 開了炸雞專門店的八卦？」

網友看完紛紛留言，「拿波里炸雞好吃」、「在哪? 吃爆」、「終於回歸本業 給推」、「終於願意正視自己的才能了」、「終於回歸本業，炸雞超好吃der」、「真的回歸本業 炸雞屌打其他家」、「不演了不演了 準備一統江湖」。

據《TVBS》報導，拿坡里公司也對此回應，確定要開立炸雞店，但時間點及內容還沒有確定，目前也有在應徵門市員工，預計30日正式開幕。