一下車「槍殺Uber司機」！　美15歲少年冷血劫車又棄屍

▲少年搭車後射殺Uber司機。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

美國喬治亞州發生駭人事件，一名15歲少年凌晨搭乘Uber，在抵達目的地後，竟突然拔槍射殺司機，並將死者隨意棄屍路邊。這名未成年嫌犯已經落網，面臨謀殺罪指控，並將被視同成年人受審。

《福斯新聞》等美媒報導，1日凌晨5時20分，勞倫斯維爾（Lawrenceville）警方接獲通報，得知有人倒臥路邊，趕抵現場時發現58歲的特哈達（Cesar Tejada）中彈，當場宣告不治。

警方透過FLOCK車牌辨識系統追查發現，死者生前最後一次行程，是在凌晨4時15分載了15歲少年西蒙斯（Christian Simmons），未料對方下車後，突然開槍殺人，隨後逃之夭夭。

▲58歲死者身後留下妻子與兩個孩子。（圖／翻攝GoFundMe）



警方循線尋獲死者汽車，並跟著鎖定嫌犯行蹤，最終在這名少年走出家門時，順利將其逮捕歸案。調查顯示，案發前雙方並無爭執，初步研判犯案動機是竊車。警官佩利（Dena Pauly）痛批，「這是毫無意義的行為，沒有任何家庭願意用這種方式迎接新年。」

Uber發言人向家屬致哀，並證實協助警方調查，強調該平台具備多項安全功能，包括緊急按鈕、GPS追蹤及乘客身分驗證。

死者家屬在募資平台GoFundMe發起活動，籌措喪葬費用。根據遺孀說法，特哈達是一名「模範丈夫與父親」，勤奮工作養家，「每天凌晨3時30分準時起床工作，他是我們家的支柱。」迄今，募款金額已逾1.2萬美元（約新台幣38萬元）。