「別再誤判情勢」　長榮發內部Line曝光「7月大砍人」：別等大門關起

▲長榮空服員罷工已邁入第6天，許多罷工組員表達出「想回來上班」的意願。（圖／記者陳以昇攝）



生活中心／綜合報導

長榮航空空服員罷工邁入第6天，長榮航空25日表示，目前已有超過70名組員表達「想要回來上班」。為此，長榮航空發布Line訊息溫情喊話，公司目前已釋出最大的善意，希望罷工組員盡快回到工作崗位，否則「當大門關起，我們也無法幫忙了」。

長榮航空說明，24日有發生「空服員想到工會取回三寶，卻無法取回得案件」，因此公司25日下午3點對外召開記者會說明情況。此外，長榮公司也發布Line訊息通知罷工組員，希望組員盡快回到工作崗位。

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Line訊息全文如下：

親愛的寶貝們：

最近一些組員，積極詢問回來支援後，班表可否「漂白」及公司可否表態不會對他們懲處……姊妹們，在組員投下罷工票，義無反顧的交出三寶，到現在營業虧損一天天的增加。股東會上總經理表示，6／26就要公布7月份的減班資訊，也就是說現在公司正在清點人力，來決定七月份可以執飛的航班次，若因人力不足而大幅砍班，也就不需要那些人力了！在公司風雨飄搖之際，現在已釋出最大的善意（原本6／21 22：00截止），歡迎參與罷工組員趕快回到工作崗位，若局勢已定時，班表的任何CODE已無任何意義，希望組員別再誤判情勢！請快先拿回三寶，或是委託公司幫忙拿回三寶，否則當大門關起，我們也無法幫忙了。

姊妹們……愛您。

永遠愛您……。

▼長榮航空內部訊息曝光。（圖／讀者提供）



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