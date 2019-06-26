高雄「小三通」惹議　潘恒旭先道歉再酸行政院「處理罷工也這麼明快就好」

記者李唯甄／高雄報導

高雄觀光局長潘恒旭25日出席海運公司主辦的「小三通首航典禮」，卻被爆出業者早已解散，沒有合法申請航線、還有走私船舶紀錄。事後潘恒旭表示這是私人行程，「事先沒報備、對長官很抱歉」，但他話鋒一轉，也批評行政院「啟動選舉模式對待高市府」、「是一國兩制」。

▲潘恒旭酸行政院砲打高雄是「一國兩制」。（圖／記者李唯甄攝）

潘恒旭25日出席「高雄旗津─溫州洞頭小三通首航典禮」，紅布條上寫的「小三通」3字引發熱議，陸委會譴責這是漠視國家主權，故意挑戰中央政府，將追究違法責任，高市府也緊急切割，聲明潘恒旭是用「個人名義」參加，要陸委會「別因政治原因一再抹黑抹紅高雄市政府」。

▲被問到是否處分潘恒旭？韓國瑜並未多做回應。（圖／記者李唯甄攝）

對此，潘恒旭26日受訪表示，「這是我的私人行程，但事先沒報備，引起軒然大波、對長官很抱歉」，至於網友問潘恒旭後續打算如何「負責」？潘恒旭說，現在就等正常法律途徑、查出有沒有違法。市長韓國瑜被問到此事，僅表示會請副市長葉匡時好好調查，並呼籲局處首長參加活動要小心，至於會不會處分潘恒旭、調整職務？韓國瑜則沒有回答。

另外，行政院長蘇貞昌在臉書貼文，批評「小三通」一事是大騙局，潘恒旭也開砲反擊，認為行政院「啟動選舉模式對待高雄市政府」，「如果處理長榮罷工有這麼明快，我會覺得他們很厲害」；他酸說，行政院砲打高雄時、非常用力、迅速敏捷，「是一國兩制」。

▲蘇貞昌臉書發文澄清旗津、溫州小三通。（圖／翻攝自蘇貞昌臉書）