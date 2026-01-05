交通死亡事故比去年少11件　屏東警「精準執法+數據防制」奏效

▲屏東警分局「跨域共創．平安同行」持續守護用路人。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

為有效降低交通事故發生率，屏東警分局持續推動精準執法、道路改善會勘及多元交通安全宣導，全面強化事故防制作為。經統計113年至114年交通事故資料顯示，114年度A1類死亡交通事故共32件，較113年43件減少11件，降幅明顯，顯示各項防制策略已逐步發揮成效。警方並進一步針對事故道路型態、時段、車種、肇因及高風險族群進行分析，作為後續精進交通安全政策與執法重點依據。

屏東警分局另針對114年度A1類死亡事故進行細部分析如下：

一、 道路型態：以省道及縣道各發生9件為大宗。省、縣道路段車流量大、行車速度快，駕駛人若未保持安全距離或未確實減速，易釀成嚴重事故，顯示省、縣道路段仍為交通事故防制重點。

二、 發生時段：集中於6-8時、10-12時以及14-16時，各時段均發生5件，主要為通勤、洽公及外出活動頻繁時段，用路人密集、交通狀況變化大，稍有不慎即可能導致事故發生。

三、 肇事車種：以機車事故占比最高，共26件。機車防護性相對不足，且需與大型車輛混合行駛，一旦發生事故易造成嚴重傷亡，顯示機車族群仍為事故防制之關鍵對象。

四、 肇事主因：前3名依序為未注意車前狀態9件、未依規定讓車8件，以及不明原因自撞肇事7件，顯示部分駕駛人行車專注力不足、未落實路權觀念，或因操作不當、疲勞駕駛等因素，增加事故風險。

五、 年齡層分析：65歲以上高齡者死亡事故最多，共12件。高齡者因反應時間較長、視力及聽力退化，對複雜交通環境的應變能力相對不足，交通安全風險偏高。

屏東警分局長林明波表示，未來將持續以事故數據為基礎，滾動檢討各項交通安全策略，並鎖定高齡者、大學生及機車騎士等三大高風險族群加強宣導與防制，另將交通安全觀念融入信仰活動、校園生活及日常消費場域，以「跨域共創．平安同行」為願景，結合相關單位及民間夥伴共同推動跨域合作，讓交通安全真正走進生活，攜手守護每一位用路人的行車與通行安全。