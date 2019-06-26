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小蝦米開第一槍　百萬有線電視用戶7月恐斷訊

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受到中華電信MOD與線上串流影音（OTT）等業者競爭，近兩年有線電視大減18萬戶，加上NCC開放跨區與新進業者競爭，引發低價搶客歪風，衍生頻道代理商與系統業者授權費爭議，相關欠款高達數億元，雖然NCC（國家通訊傳播委員會）介入調處，但包括蔡明忠、練台生、林鴻南等頻道大亨，已先後對欠費的系統台發出通牒，若不解決將在7月斷訊，恐有上百萬用戶受害。

圖文／鏡週刊

「小王，我家從6月開始就看不到Lamigo桃猿跟統一獅的主場賽事了，究竟事怎麼一回事？」住在新北市新店的陳先生打電話問在有線電視圈工作的朋友。「對啊，因為大豐被斷訊了，聽說，7月就連中天、八大等頻道都可能看不到。」電話另一端的王先生回應。

原來，擁有中華職棒、英國足球超級聯賽等轉播權的ELEVEN SPORTS與大豐、中嘉等有線電視系統商談不攏頻道版權費，經過半年談判破裂，6月1日起，先對大豐開了斷訊的第一槍。

「最近中嘉也向NCC提出下架ELEVEN SPORTS申請，如果雙方還是不能達成共識，接下來上百萬用戶也會看不到中華職棒轉播。」知情人士對本刊說。

請繼續往下閱讀...

其實，有線電視頻道商與系統商的授權金爭議從未停過，去年爆發民視因授權費談不攏，遭台灣寬頻（TBC）下架事件後，近期更爆出大亂鬥。

本刊調查，今年3月起，包括台灣地王林鴻南家族接手的中嘉、富邦集團旗下的凱擘、浩鳴、優視，以及擁有年代、壹電視的頻道大亨練台生，就先後向全國、北都、大豐等系統業者追討過去3到4年的授權費欠款，除了寄出存證信函，要求NCC進行調處外，有些打算對簿公堂、甚至不惜斷訊。

根據了解，中嘉旗下的全球數位已在台北地方法院對大豐提出2016年欠款3,600萬元追回的訴訟，接下來還要追討過去3年上億元的欠款。「畢竟已經欠了4年，協調不成只好走法律途徑。」中嘉法務長趙培培對本刊坦承。對於中嘉旗下的全球數位提起告訴，大豐有線表示，尊重對方提起訴訟的權利，目前已委託法律顧問處理相關事務，靜待法院釐清爭議。

不只中嘉，富邦集團旗下的頻道代理商浩鳴、優視也分別對北都、全國兩家系統的欠費問題向NCC提起調解。另凱擘也與王令麟的東森購物台（鼎豐）因權利金費用談不攏向NCC申請調解。

「至於老練（練台生）的佳訊雖已收部分押金，但5月就寄出律師函，要求包括大豐等新舊業者，限期6月付費，否則不排除祭出斷訊的強烈手段。」知情人士透露。

「林鴻南、蔡明忠與練台生掌握國內近7成的頻道，果真斷訊，造成的民怨恐怕比上次中華電信MOD斷訊風波更恐怖，也讓NCC官員繃緊神經，不斷找大家喝咖啡。」業者表示。


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關鍵字：鏡週刊,NCC,有線電視,媒體產業

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