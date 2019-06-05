NCC許可大豐等3系統以博斯無限台取代ELEVEN SPORTS



▲NCC新任代理主委陳耀祥(右2)上任後首次出席記者會。左2為NCC發言人蕭祈宏。（圖／記者陳世昌攝）



記者陳世昌／台北報導



大豐等3家有線電視公司與壹拾壹體育網斷訊ElevenSports1頻道異動及裁處討論案，5日獲NCC(國家通訊傳播委員會)許可，由「博斯無限台」取代更換「ElevenSports1」，但觀眾在更換期間發生斷訊的權益損失，大豐需提供延展或減縮費用消費者補償方案。



ElevenSports1已於6月1日停止提節目供訊號給大豐等3家有線電視公司，但大豐並未提前向NCC申請變更頻道，也未提前5日做頻道更換預告，目前大豐等3家系統的第89台原本播出ElevenSports1，處於「斷訊」播出圖卡的狀況。NCC表示，5日有邀請雙方到會說明，仍需要請業者補充資料，再進行責任歸屬認定，以及是否要依據《 有線廣播電視法》第 63 條做處分？



近來有線電視系統與頻道之間的版權費、授權爭議不斷，找上NCC協助調處的案件越來越多，大豐此案的處理方式是否可做為往後案例？NCC發言人蕭祈宏表示，任何委員會的決議都可以做為下一次的參考，但不同個案可能有不同的狀況，有可能微調或重新決議，都是有可能，延續下來的東西都是一個參考的範例，會依循行政的一致性。

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