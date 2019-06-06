　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

有線電視頻道授權老是談不攏？NCC計畫修法引進行政裁決權

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼台灣通訊論壇2019-營造我國視訊傳播公平競爭環境與會來賓。（圖／台灣通訊學會提供）
▲台灣通訊學會6日舉辦「台灣通訊論壇2019-營造我國視訊傳播公平競爭環境」與會來賓。（圖／台灣通訊學會提供）

政治中心／綜合報導

「斷訊」風波頻上演 ，面對系統台、頻道商授權金談不攏的問題，NCC代理主委陳耀祥6日表示，計畫在《有線廣播電視法》修正草案中引進行政裁決權。

台灣有線電視產業中，系統台和頻道業者每年都因為頻道位置、上下架、授權金等議題協商卡關，更數度 上演「斷訊」風波，去年台灣寬頻（TBC）與民視授權談不攏，就曾引發斷訊風波，影響全台70萬用戶；今年 負責轉播中華職棒統一獅、桃猿賽事的運動頻道ELEVEN SPORTS與大豐有線、台灣數位寬頻及新高雄等3家有線電視系統業者，因授權爭議未達共識，也出現斷訊的狀況。
▲▼政治大學教授劉幼琍（圖／台灣通訊學會提供）
▲論壇主持人政治大學教授劉幼琍（圖／台灣通訊學會提供）

不過業界評論，今年NCC的態度不一樣，不再抓著 「不能斷訊」的原則，默許可以下架，尊重市場商業機制，但市場也擔憂因大豐案積欠款項引發骨牌效益，可能會醞釀的另一波斷訊風暴，陳耀祥今天受訪時坦言， 「我們也很擔心」，在維持產業秩序和消費者權益兩大 原則下，尊重業者間的商業談判，但因為業者的談判延 宕可能會影響消費者權益，NCC計畫修正有線廣播電視 法，引進類似加拿大的行政裁決機制，預計下半年可望推出相關草案。

類似加拿大的行政裁決機制可讓NCC在業者協商僵持不下時，有幫助決定價格的權利，但此舉是否會干擾商業機制，陳耀祥說，NCC將透過個案處理來建立處理頻道及系統紛爭的公信力及權威。

系統台與頻道業者則對此持保留態度，私下表示「 NCC憑什麼決定價格？」但要視細部規則出爐後才能進 一步評論。

新聞來源：中央社

ET快訊
新手媽胸部痛炸！針一抽「臭酸綠奶水」流出　醫秒驚呆
言承旭首度出聲了！送林志玲「4個字」情纏17年劃句點
快訊／威力彩獎號出爐！終結27連槓「頭獎4.8億」是你嗎？
林志玲剛登記結婚…下秒與老公AKIRA飛洛杉磯度蜜月

關鍵字：NCC,媒體產業,有線電視

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

OTT才是大問題！陳耀祥：NCC擬視聽串流專法納管

有線電視頻道授權老是談不攏？NCC計畫修法引進行政裁決權

賴清德稱年改不可能恢復從前　「必要時應該做些微調」

兩岸非外交、國際關係　柯P提兩原則：遵守體制、改善現狀

讚總統成績被看見！蘇貞昌表態「讓蔡英文繼續為台灣拚」

為何兩岸僵局？柯文哲批蔡英文：把對大陸強硬當強心針

不要錯過！郭台銘等你來領「果凍財神包」　5個地點一次公開　

民進黨10日執行初選民調　陳其邁拉票：唯一支持蔡英文

擴大雙城論壇　柯文哲喊話：北台灣跟長三角經貿合作

羅文嘉：總統初選民調沒任何可能舞弊、做假、掉包

夫妻不吃不喝30年才買得起房子...　日本人：台灣千萬高房價只值300萬

吳宗憲憶賀一航上《玩很大》「很拚命」　老友一個個走..余天感慨：誰幫我打理後事

每個人心中都有一首梁靜茹！　《勇氣》《情歌》...你是哪一首？

柯淑勤見賀大哥最後一面「走得很平靜」　難忘賀一航很吵：他怕我一個人

高雄喜憨兒創作料理吃到飽！　「暖心服務」讓顧客感動淚推

大阪海鮮居酒屋！滿池活魚任釣 現煮高級火鍋+炸物爽度100％

孫生深夜「火車便當」童顏超兇妹　 激吻又捏屁股蛋全被拍

許效舜感應到賀一航很開心　「他在那邊開餐廳秀等大家」

2歲娃爆料爸「有一點鳥鳥」還很臭　媽傻眼：太荒謬了...是誰教妳的？!

萌喵看到爸打包行李秒躺入　「裝娃娃」兩眼發直求帶走

賴清德稱年改不可能恢復從前　「必要時應該做些微調」

兩岸非外交、國際關係　柯P提兩原則：遵守體制、改善現狀

讚總統成績被看見！蘇貞昌表態「讓蔡英文繼續為台灣拚」

為何兩岸僵局？柯文哲批蔡英文：把對大陸強硬當強心針

不要錯過！郭台銘等你來領「果凍財神包」　5個地點一次公開　

民進黨10日執行初選民調　陳其邁拉票：唯一支持蔡英文

擴大雙城論壇　柯文哲喊話：北台灣跟長三角經貿合作

羅文嘉：總統初選民調沒任何可能舞弊、做假、掉包

有線電視頻道授權老是談不攏？NCC計畫修法引進行政裁決權

林志玲閃婚！高嘉瑜驚呆惹…　「女神得到幸福普天同慶」

賴清德稱年改不可能恢復從前　「必要時應該做些微調」

人倫悲劇！國中兒沒寫作業氣昏「洗腎爸」　頭撞桌角倒地不治

青春山海線魅力深澳漁樂季　「水舞秀開場」越夜越美麗

美計劃售台20億美元武器　耿爽：嚴重關切望美慎重處理涉台問題

13歲少女遭BB槍攻擊　2涉案少年三重落網：「替朋友出頭」

中職／羅力優質先發、胡金龍猛打賞　富邦7比4擊敗兄弟

水利會改制鄭文燦的承諾　「他們」都有聽見！

5男性侵1女！竹東少女「遭火燒」棄屍長蛆　法官判死刑：80%國人支持

Web線上報稅全面開放即達85萬件　成長9.5倍

林志玲情纏17年言承旭「我曾跌倒過」　親吐6大關鍵愛上AKIRA！

2020總統選舉追蹤調查

中美貿易戰持續升溫，台商開始準備回流，郭台銘呼籲總統應以國安等級召開安全及經濟國是會議，朱立倫則要求盡快解決廠商缺地、缺水電等問題，究竟台灣應該如何在中美貿易戰裡找到適當的位置？《ETtoday..

隆成巨乳後男客狂上門！ 她在門口貼靈符求...保佑卻招來淒慘後果

政治熱門新聞

王金平宣布不參加國民黨內初選！

韓粉罵王浩宇娘炮　和解10萬忙..

王金平不參加初選　韓國瑜嚇一跳..

韓國瑜急發3聲明：一定將王院長..

7月新制！雙北公車上下車皆需刷..

韓國瑜昔批不及格今稱「議員水準..

神曲酸韓國瑜　「要是能重來我要..

快訊／郭台銘8點要求：手機民調

檢搜索王小姐家　謝震武點出這件..

郭台銘534字暴走控：特定媒體..

黃光芹「4點呼籲」韓國瑜：別再..

獨／小英民調翻轉賴清德大本營台..

候選人撞臉「馬英九」　網笑：你..

吳子嘉為何不爆料了？　名嘴謝寒..

更多熱門

相關新聞

有線電視變慘業？政府只管制細微末節

政治大學教授張崇仁指出，世界各國對內容管制皆採取非常低度，僅關注反媒體壟斷、無歧視內容、不侵害青少年身心健康、不影響國家安全，此外就不另外立法管制，反觀台灣，卻仍在乎管制中的細微末節，而不關注整體產業應如何發展。

陳耀祥：NCC擬視聽串流專法納管

韓國瑜選市長4新聞台報導秒數佔比高

大豐等3系統以博斯無限台取代ELEVEN SPORTS

3系統體育台斷訊案　NCC擬開罰

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 林志玲結婚 金曲獎 NBA冠軍戰 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 馬如龍病危 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

快訊／林志玲閃婚！　新郎是放浪兄弟AKIRA

林志玲IG報喜：我結婚了！　首曬「夫妻合照」

穿內衣褲去沙灘　一轉身網看傻

男友陳屍摩鐵「2年後就要結婚」！8年女友摸冰屍淚崩

北上找女友！他驚瞥已拆套套…一對質糗翻

吃孫東寶！他「嚐這道」驚呆　內行人激推

好市多除霉神物！一噴黑垢全掉光

OL吃麵…他驚：脫鉤了　曝再遇到2種作法

獨家／沛小嵐探視馬如龍：現在只有我可以進去　

女星「比基尼掉了沒發現」全被拍

好心載加油男！她外套「被沾精液」崩潰

她《玩很大》走光「被後製惡搞」

警醉殺5歲童　民眾憤怒圍攻警局

女直播主曬「H乳」細腰！神還原娜美

端午改運大公開！財水擺3方位　　

更多

最夯影音

更多

夫妻不吃不喝30年才買得起房子...　日本人：台灣千萬高房價只值300萬

吳宗憲憶賀一航上《玩很大》「很拚命」　老友一個個走..余天感慨：誰幫我打理後事

每個人心中都有一首梁靜茹！　《勇氣》《情歌》...你是哪一首？

柯淑勤見賀大哥最後一面「走得很平靜」　難忘賀一航很吵：他怕我一個人

高雄喜憨兒創作料理吃到飽！　「暖心服務」讓顧客感動淚推

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面