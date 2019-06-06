有線電視頻道授權老是談不攏？NCC計畫修法引進行政裁決權



▲台灣通訊學會6日舉辦「台灣通訊論壇2019-營造我國視訊傳播公平競爭環境」與會來賓。（圖／台灣通訊學會提供）



政治中心／綜合報導



「斷訊」風波頻上演 ，面對系統台、頻道商授權金談不攏的問題，NCC代理主委陳耀祥6日表示，計畫在《有線廣播電視法》修正草案中引進行政裁決權。

台灣有線電視產業中，系統台和頻道業者每年都因為頻道位置、上下架、授權金等議題協商卡關，更數度 上演「斷訊」風波，去年台灣寬頻（TBC）與民視授權談不攏，就曾引發斷訊風波，影響全台70萬用戶；今年 負責轉播中華職棒統一獅、桃猿賽事的運動頻道ELEVEN SPORTS與大豐有線、台灣數位寬頻及新高雄等3家有線電視系統業者，因授權爭議未達共識，也出現斷訊的狀況。



▲論壇主持人政治大學教授劉幼琍（圖／台灣通訊學會提供）

不過業界評論，今年NCC的態度不一樣，不再抓著 「不能斷訊」的原則，默許可以下架，尊重市場商業機制，但市場也擔憂因大豐案積欠款項引發骨牌效益，可能會醞釀的另一波斷訊風暴，陳耀祥今天受訪時坦言， 「我們也很擔心」，在維持產業秩序和消費者權益兩大 原則下，尊重業者間的商業談判，但因為業者的談判延 宕可能會影響消費者權益，NCC計畫修正有線廣播電視 法，引進類似加拿大的行政裁決機制，預計下半年可望推出相關草案。

類似加拿大的行政裁決機制可讓NCC在業者協商僵持不下時，有幫助決定價格的權利，但此舉是否會干擾商業機制，陳耀祥說，NCC將透過個案處理來建立處理頻道及系統紛爭的公信力及權威。

系統台與頻道業者則對此持保留態度，私下表示「 NCC憑什麼決定價格？」但要視細部規則出爐後才能進 一步評論。

新聞來源：中央社